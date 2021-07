Ante el número creciente de las agresiones homófobas en España, se alzan voces que cuentan su propia dolorosa experiencia para que no nos olvidemos ni demos por sentado ningún derecho. Estos testimonios tienen algo en común: visibilizar el mal para combatirlo.

No parece que hayamos dejado atrás los ataques al diferente en los parques, en las calles, en las redes. En este caso, el usuario @cleop_s narra en un largo hilo en Twitter una experiencia cargada de violencia y terror en un parque en València hace ya ocho años.

"Nosotros no vamos a ceder ni un palmo de la vida que ya mucho tiempo nos habéis negado, porque en nuestro amor incondicional por todo tipo de iguales se encuentra el odio y el desprecio a basura como vosotros", proclama.

Lean.

Nos fuimos pero nos alcanzaron caminando. Uno de ellos me pidió un cigarrillo, y antes de poder acabar mi frase se lanzaron sobre nosotros. Mi amigo llevaba una bicicleta y me gritó que corriera y salimos por lados distintos. Recuerdo una carrera de más de 200 metros hasta la(↓)

Mi amigo, que salió corriendo por otro lado, al llevar la bicicleta no tuvo tiempo de escapar. Estuvieron golpeándole durante casi 2 minutos, hasta que se levantó, zarandeó la bicicleta, se abrieron y logró escapar. Su complexión era muy robusta y musculado. (↓)

Después de la paliza se pasó una semana en el hospital. Yo por aquél entonces pesaba poco más de 60 kilos y era un palo. Me imagino cómo podría haber acabado tras esos golpes, si él, que consiguió hacerles parar y escapar, pasó una semana hospitalizado. Se me quedó (↓)

en la cabeza que podrían haberme matado perfectamente, o que hubieran parado cuando ya estuviera hacía rato inscosciente o en coma. No era la primera agresión en ese parque, pero sí mi primera. Pese a eso, lejos de darles el gusto, volví varias veces. Y unos meses más tarde (↓)

barajando comprar gas pimienta, y hasta una pistola de fogueo se me pasó por la cabeza. Esto, que parece una locura, no es cosa mía, ni una idea violenta, sin antes ser fruto de no verme con la cara destrozada y en el suelo. (↓)

— CleopS (@cleop_s) July 7, 2021