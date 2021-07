El ministro de Sanidad la ha liado parda en Twitter con la campaña #MenosCarneMasVida, que simplemente recomienda reducir el consumo animal por razones mil veces explicadas.

De repente, una multitud se ha levantado contra Alberto Garzón al grito de #YoComoCarne, notablemente Juan Ignacio Zoido y su ya célebre plato de fritanga. A partir de ahí, y como siempre, cada vez más polarizados: unos ridiculizan las posturas de los otros y viceversa.

¡A la hoguera con él! ¡Comamos carne hasta reventar! ¡Abajo la dictadura que quiere imponer Garzón!

Los defensores del #YoComoCarne desatan su ansia gastronómica por devorar todo lo que se mueve —pongámonos ciegos "como si no hubiera un mañana", dijo Cristina Cifuentes— y defienden "el sector" (así, en abstracto) y ven amenazada su LIBERTAD para comer (o hacer) lo que les da la gana.

No suelo comer demasiada carne porque me gusta muy hecha y eso limita las posibilidades. Pero después del desaforado ataque del "ninistro" @agarzon al sector ganadero y agrícola, y en solidaridad con ellos, voy a zampar carne como si no hubiera mañana… #bonappétit pic.twitter.com/vRnXrrheMw

— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) July 8, 2021