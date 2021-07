¡Viernes! ¡Olrait!

¿Qué tal os ha ido la semana? ¿Mucho trabajo o no?

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) July 6, 2021

¿Y cómo va ese calor?

Esta vez parece que la cosa va a ser más heavy. Se habla de temperaturas de 47 grados en alguna comunidad…

Para caliente lo que te traemos en Tremending Topic: la guerra del chuletón. Sí, amigos, este país es maravilloso. Al menos para el humor.

Así por resumir, el otro día el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lanzó una campaña para sensibilizar sobre el excesivo consumo de carne y el impacto de impacto medioambiental que tiene esta industria. Escuchen ustedes mismos.

A partir de ahí la cosa se puso muy loca, con gente convencida por todo el país de que los comunistas van a prohibir la carne y con medios ‘serios’ informando del menú que se sirvió en la boda del ministro.

La Derecha tratando de explicar a la gente que los Comunistas no quieren que comas carne, cuando llevan 80 años acusándoles de comer niños… #YoComoCarne pic.twitter.com/HZDs4frAJW

¡Malditos rojos!

Sobre el debate del día sólo decir que si os fastidia que os digan que comer mucha carne es malo, no se os ocurra ir al cardiólogo.

Pedro Sánchez se sumó al debate con la seriedad y mesura que se espera de un presidente del Gobierno. "A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible", dijo.

— a mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible pic.twitter.com/3aQ8BoWJnS

Vender a uno de tus ministros por un chuletón, eso sí que es triste. Pero no solo le está vendiendo a él, sino que está negando el cambio climático.

Las opiniones sosegadas y con sentido, en Twitter. Es el mundo al revés:

Que a mí también me gusta un chuletón pero que el debate no es si te gusta o no.

El debate es sobre sostenibilidad.

— Mortadela (@MortaSiciliana) July 8, 2021