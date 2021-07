"Carlos Bardem, nivel Dios": los tuiteros celebran su impecable discurso sobre la superioridad moral de la izquierda

Por Tremending

Carlos Bardem concedió este lunes una entrevista al programa de la Cadena Ser Hoy Por Hoy para presentar su nuevo libro, El Asesino Inconformista, una novela negra. Bardem fue a la Ser para hablar de su libro, pero la conversación derivó hacia la situación política actual (¿de qué otra cosa se puede hablar en España hoy en día?) y ahí el escritor y también actor, declaradamente de izquierdas, no defraudó en su análisis.

Bardem mostró su malestar por ese mantra que repiten la derecha y la ultraderecha a modo de crítica sobre la superioridad moral de la izquierda, como si eso fuera algo malo. "Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre. La extrema derecha, la derecha extrema o el extremo centro constitucionalista este que tenemos siempre usa como descalificativo la superioridad moral de la izquierda", afirmó Bardem antes de dar un argumento que cae por su propio peso: Bardem argumentó que toda persona que que esté en contra de la homofobia, del fascismo o el racismo, siempre será superior moralmente a la que está a favor de estas ideas excluyentes y cargadas de odio.

"Si no me sintiera superior moralmente a un nazi, a un fascista o a un racista, me preocuparía mucho", dijo Bardem.

De hecho, Bardem incidió en el hecho de que tenemos que ser siempre superiores moralmente a este tipo de personas. "Como individuos o sociedad tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de inmigrantes". El actor a medida que iba hablando se iba sincerando más y llegó a concluir que "si tú no eres superior moralmente a una basura, ¿Qué eres? Otra basura". Aquí dejamos el momento de la intervención de Bardem.

Carlos Bardem ha dicho todo lo que tenía que decirse. pic.twitter.com/HuCEMDpdVi — PabloMM (@pablom_m) July 12, 2021

Las declaraciones de Bardem han desatado un debate en Twitter, donde mucha gente se ha visto muy identificada con lo que ha expuesto el actor y muchos lo han hecho notar en las redes.

