Este domingo, el diario Público sacaba una exclusiva sobre el rey emérito, Juan Carlos I, del periodista Carlos Enrique Bayo: El rey Juan Carlos I fraguó su fortuna con la venta de armas a países árabes junto a Colón de Carvajal y Khashoggi.

En las redes, la exclusiva ha sido ampliamente, comentada, desde políticos hasta tuiteros anónimos, llegando a ser uno de los trending topics del día. Estas son algunas de las reacciones:

– Aparte de campechano, hijo, he sido un monarca de armas tomar.

– No me caliente, padre, no me caliente. pic.twitter.com/I0NmeoQg1M

— unmundolibre (@unmundolibre) July 12, 2021