Algunos políticos españoles parecen vivir abducidos por sus propias contradicciones. El presidente de la Junta de Andalucía es un ejemplo de manual: de criticar al Gobierno por la relajar la obligación de llevar mascarillas en exteriores ha pasado a exhibir todo un ‘destape’ en una reciente boda.

¿Que desde Madrid dicen que no es necesario llevar la prenda en exteriores? Juanma Moreno corre a criticarlo. ¿Que tiene una boda en la que puede arrimarme para sacar unas fotos y pasárselo pipa? Juanma Moreno se quita la mascarilla y sonríe feliz. A lo loco. Sí, señor.

Luego que si los jóvenes, que si las restricciones, que si la hostelería o los saraos familiares… A ver si nos aclaramos, ¿no?

Pero ésto no saldrá en los medios , y no es la primera vez que se Salta sus propias normas, por no hablar ya de los sobres en b pic.twitter.com/7PflPb1NBA

— mgm2???????? (@Mgm171171) July 12, 2021