"Hola, ¿cómo puedo llegar a Parla desde Atocha? Gracias". Con esta sencilla (y educada) pregunta, se ha desatado la caja de los… chistes. La cuestión la lanzaba este lunes una tuitera a la cuenta oficial de Cercanías Madrid en la red social. Lo enrevesado de la respuesta hizo el resto:

La explicación de Cercanías Madrid fue la siguiente: "Buenos días, para llegar a Parla tienes que ir en tren hasta Villaverde Alto y una vez allí realizar transbordo a trenes con destino Las Margaritas. Desde las Margaritas un autobús con destino Getafe Sector Tres y allí, finalmente, un tren lanzadera hasta Parla. Un saludo".

Más tarde, ya en medio del revuelo, borraron el tuit y corrigieron su explicación, que en realidad es mucho más sencilla:

Pero ya no había vuelta atrás y los tuiteros se han lanzado al pitorreo a tumba abierta. Estas son algunas de las respuestas más cachondas:

-¿Hemos llegado ya a Parla?

+No.

+¿Hemos llegado ya a Parla?

+No.

-¿Hemos llegado ya a Parla?

+¡Que no! Espere… Hemos llegado. pic.twitter.com/sOGZvsyvBt

— carla ϟ (@paintingthewind) July 13, 2021