"Grima de principio a fin": críticas a Sánchez Dragó tras atacar a Irene Montero por la polémica del ‘tiktoker’ Naim Darrechi

Por Tremending

Fernando Sánchez Dragó vuelve a estar en boca de todos por sus palabras en Twitter. El escritor, a raíz de la polémica en torno al tiktoker Naim Darrechi, que aseguraba en una entrevista que suele engañar a las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales diciéndoles que "es estéril" para evitar ponerse un preservativo y eyacular dentro, ha querido saltar contra Irene Montero.

La ministra de Igualdad, que condenó las palabras de Darrechi y aseguró que el Ministerio denunciaría ante la Fiscalía los hechos, se ha visto atacada por Dragó.

"Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas", dijo Dragó en Twitter, para luego continuar con la frase de la polémica: "Es seguro que antes de la inicua Ley de Violencia de Género los, las y les españoles follábamos mejor".

Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días. https://t.co/iq5GcBG2Xa — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) July 14, 2021

No sé si contra Franco vivíamos mejor, como se decía en los años de la Transición, pero es seguro que antes de la inicua Ley de Violencia de Género los, las y les españoles follábamos mejor. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) July 14, 2021

El comentario ha sido ampliamente criticado en redes sociales, que ya tampoco se sorprenden con el tono provocador de Dragó.

Con Franco violábamos mejor https://t.co/Vj5Ox9OCPA — Eduardvaron (@eduardvarorn) July 15, 2021

Teniendo en cuenta que es lo que haces tú en la cama mejor no hacerte caso cuando dices que ahora se folla peor. https://t.co/ozj7FYcwdT pic.twitter.com/aeHEF3pqYP — ???? Hot Acor Summer ???? (@Acor1597) July 14, 2021

Su capacidad para producir repugnancia es ilimitada. https://t.co/1WOIv7fvOr — Peich (shi/shi) (@_Peich) July 14, 2021

Estás tú para hablar de decencia. https://t.co/ToQqzJgefT pic.twitter.com/DmoVXPuzUa — Josep Maria Sempere (@kr3at0r) July 14, 2021

Grima de principio a fin. https://t.co/nJ7HPuVREl — Anabel Alonso Oficial ???????????????????????? (@AnabelAlonso_of) July 14, 2021

Que sí, Fernando, que ya sabemos que has follao. Incluso con quién es ilegal. https://t.co/DJX4H2IWOf pic.twitter.com/svnnnnPAou — JL Alarcón (@jlalarcon84) July 14, 2021