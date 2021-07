Por Tremending

Los plenos de la Asamblea de Madrid prometen ser todo un filón para Tremending en la recién inaugurada legislatura. De momento solo llevamos dos, pero ya han dado mucho juego. Si está Isabel Díaz Ayuso por medio eso es lo normal. En esta ocasión, sin embargo, ponemos el foco en la diputada regional de Vox, Alicia Rubio, quien este jueves soltó unas cuantas perlas en su intervención en la Asamblea madrileña a cuenta del colectivo LGTBI que dejó más de una cara de estupor entre los parlamentarios de la izquierda.

Se debatía una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unidas Podemos para instar al Gobierno de Díaz Ayuso a cumplir íntegramente la ley contra la LGTBIfobia aprobada en 2016, sobre todo después del reciente asesinato de Samuel en A Coruña, apaleado hasta la muerte al grito de "maricón".

Paloma García Villa, diputada de Unidas Podemos, recordó que ella creció en un ambiente homófobo. "A mí la primera vez que me llamaron tortillera de mierda, les aseguro que era tan pequeña que no sabía ni lo que significaba […] Usted imagínese crecer en un mundo donde parte de la sociedad te dice que tú eres un error, que lo que eres está mal". Sin embargo, García Villa cree que el colectivo LGTBI sabe defenderse con "orgullo y alegría": "Nuestra única revancha es haber sobrevivido, porque nosotras, nosotros, nosotres, no tenemos ni una sola víctima en el otro lado", concluyó la parlamentaria de Unidas Podemos-

Rubio, premiada por el colectivo ultra Hazte Oír en 2017 y la misma que se dedicó a propagar bulos sobre la supuesta imantación que provocan las vacunas contra el coronavirus, ni pudo morderse la lengua y cargó con furia contra el colectivo LGTBI al afirmar que sus reivindicaciones son "inacabables" y que ese colectivo no más que "una casta LGTBI, como en el medioevo con la nobleza, que impide el derecho fundamental y universal a la igualdad entre la casta privilegiada y el resto". Rubio también dijo que Samuel "fue asesinado por extremistas de izquierda sectaria por pura violencia, al margen de su condición sexual". Y terminó acusando a la izquierda de utilizar este asesinato de forma partidista: "Ustedes lo han querido utilizar sin respeto hacia él y su familia". ¡Ah! y por si fuera poco, ha dicho que "la ONU es la madre de todos los chiringuitos" (no sabemos que opinará de esto Toni Cantó) y que los miembros de la izquierda "viven en el mundo de Yupi, empeñados en la revolución pornomarxista con el dinero de otros". Aquí les dejamos esta última perla.

Tras la respuesta de Rubio, fue Eduardo Rubiño, presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid, el que respondió con contundencia a Rubio: "La señora Alicia Rubio, de Vox, ha dicho que la España de la que hablaba mi compañera Paloma ya no existe. En esa España es la que han matado a golpes, una manada homófoba a Samuel". Este es el momento de su intervención.

Tampoco se ha quedado atrás el diputado del PSOE, Santiago Rivero, quien ha dejado otra frase contundente, de estas que son inapelables: "Su señora portavoz se subió a un autobús aireando la bandera de España. Nosotros aireamos la de la verdadera libertad, que es la bandera LGTBI". Una buena frase para terminar.

