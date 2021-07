El zasca de Mónica García a la última provocación de Toni Cantó: "Ya sabemos para qué le van a soltar 75.000 euros al año"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García. Alberto Ortega / Europa Press 11/6/2021

Por Tremending

En ocasiones un buen ataque comienza por la defensa. Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha tenido a bien recoger la última provocación tuitera de Toni Cantó y devolvérsela con aires renovados. Ocurrió durante una intervención en el programa Las Cosas Claras, comandado por Cintora. El periodista le preguntaba por un tuit en el que Cantó, ahora al cuidado del PP tras un prolijo periplo político, le acusaba de zamparse un entrecot mientras "pregona que hay que limitar el consumo de carne". Sellando su tuit con un contundente (e irónico): "comunismo".

Pues bien, como decíamos Mónica García no duda en recoger el guante y aprovechar la inercia para asestarle un duro zasca al político multicolor. En concreto, y tras recordarle que las autoridades sanitarias –algo sabe García al respecto, no en vano es médica– recomiendan limitar su consumo pero no abolirlo, añade una coletilla jugosa de esas que suelen escocer al destinatario: "Ya sabemos para qué le van a soltar 75.000 euros al año. Supongo que Toni Cantó no tendrá mucho que hacer en su oficina-chiringuito".

???? Mónica García (@Monica_Garcia_G), Más Madrid, sobre el consumo de carne: ???? "Las recomendaciones hablan de limitar el consumo de carne, no abolirlo. Supongo que Toni Cantó no tendrá mucho que hacer en su oficina-chiringuito". ???? #Lascosasclaras168

???? https://t.co/mwvfkPwbyc pic.twitter.com/CxLcdcyNNl — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) July 15, 2021

Y es que la política es acción y reacción. Bien podría saberlo Toni Cantó, un político que ha demostrado en los últimos años su capacidad de supervivencia, dejando a un lado, eso sí, cualquier atisbo de compromiso ideológico. Aquí el origen de la refriega:

Mónica García disfruta de un entrecot mientras pregona que hay que limitar el consumo de carne. Comunismo. https://t.co/3a0cxyOeZ6 — Toni Cantó (@Tonicanto1) July 14, 2021