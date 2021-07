La Policía pide los "papeles" a Antonio López tras confundirle con un pintor callejero: "Puede ser Van Gogh o quien sea"

Hace dos semanas, más o menos, saltó la noticia de que el pintor Antonio López, uno de los más célebres pintores españoles vivos, se acercaba a pintar en la Puerta del Sol de Madrid para terminar un cuadro que empezó a pintar en 2010 de la plaza madrileña. Como no hay mejor modelo que la realidad, durante estos días López, Premio Velázquez de Artes Plásticas, Premio Princesa de Asturias de las Artes y Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes, se ha acercado a la Puerta del Sol para inspirarse. Mucha gente se paraba a ver cómo trabajaba el conocido artista. Así lo cuenta él mismo en el programa Espejo Público de Antena 3.

hasta que hoy le han parado a él. En concreto, un par de policías municipales que le han confundido con un pintor callejero y le han pedido los "papeles" y no de muy buenas maneras, por cierto.

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid se han acercado al pintor de 85 años, pero lo que más ha indignado a muchas personas que estaban allí y que han sido testigos de la escena han sido las formas de uno de los agentes, al pedirle los papeles. Cuando los presentes le han dicho que ese pintor era el gran Antonio López, el agente ha respondido: "Yo no tengo que saber quién es, puede ser Van Gogh, puede ser quien sea"

El programa Espejo Público de Antena 3 también ha recogido el momento. A partir del minuto 2.40 se ve la escena.

Al final, todo se solucionó. Tanta gente y las cámaras de televisión terminaron por convencer a los policías de que no se trataba de un pintor callejero.

No hay mucho más que decir. López ha sido tendencia en Twitter por este incidente. Todo lo dicen los tuiteros.

No sé, pero yo estoy deseando que Antonio López meta la escena del poli en su cuadro.

Increíble, no porque sea Antonio López sino porque identifiquen a alguien por pintar. https://t.co/0GiDZKv9FR

Si hubiera estado en la taberna, como dicta "payusina", no le hubiera pasado nada.

Pues a mí esto me preocupa. Más allá de que no sepan quién es Antonio López, que no tienen por qué, ¿qué les ha motivado a pedirle papeles a un anciano que pinta?

¿Qué papeles? ¿El DNI? Porque otro no creo que tenga. La policía no debería estar para intimidar a ciudadanos. pic.twitter.com/a7cQxcX3v2

— Txema Campillo (@TxemaCG) July 16, 2021