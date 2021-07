"Borges, Virginia Wolf, Edgar Morin…": Yolanda Díaz reivindica su propuesta de cambiar patria por ‘matria’ y alude a grandes escritores

Por Tremending

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha defendido este fin de semana el concepto de ‘matria’ en sustitución de patria, una propuesta feminista que ya realizó el pasado viernes en una charla en Gijón.

Las palabras de Díaz generaron bastante revuelo en las redes sociales, sobre todo en sectores conservadores. Ahora, la política de Unidas Podemos se ha reafirmado en las redes sociales recordando que la idea de ‘matria’ no es nueva. Tanto es así que en un tuit ha recordado que pensadores y escritores como Edgar Morin, Unamuno, Borges o Virginia Wolf, entre otras, ya habían escrito sobre esta idea feminista.

Matria Europa, dicía Edgar Morin. Matria tamén nos textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf ou Julia Kristeva, que nos falou dun espazo que non ten que ver coa terra de nacemento, nin co Estado, senón cun lugar interior no que crear un cuarto propio. Esa é e será a nosa matria.

Matria Europa, dicía Edgar Morin. Matria tamén nos textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf ou Julia Kristeva, que nos falou dun espazo que non ten que ver coa terra de nacemento, nin co Estado, senón cun lugar interior no que crear un cuarto propio. Esa é e será a nosa matria. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 17, 2021

"Matria también en los textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf o Julia Kristeva, quienes nos hablaban de un espacio que nada tiene que ver con la tierra de nacimiento, ni con el Estado, sino con un lugar interior en el que crear un lugar propio", ha escrito la vicepresidenta en un tuit.

Algunos tuiteros se lo han reprochado a la ministra.

– Segundo país de la OCDE con más parados. – Primero de toda Europa (también en femenino, que tanto les preocupa a las Ninistras). – 40% de paro juvenil. Pero centrémonos en decir "matria".

Así se arreglan los problemas, seguro. https://t.co/SjrcHMBiNO — Elyon (@ElyonMan) July 17, 2021

Sin embargo, gran parte de la comunidad tuitera ha defendido la idea de Díaz.

No pidas poesía ni sensibilidad a los zánganos — Ramón Lobo ???????????????????????????????????????????????? (@ramonlobo) July 17, 2021

Y buen bonita que es la palabra. Rabian y ladran porque no tienen otra cosa con qué atacarte. ¡A seguir! ✊???? — Albert #PaísValencià???? (@_Gafas_y_reloj_) July 17, 2021

Toni Cantó hiperventilando right now https://t.co/Pb2JPSzBfD — Stéphane M. Grueso (@fanetin) July 17, 2021

Matria es desde ahora una de mis palabras favoritas. https://t.co/Pbw4Smoufu — David Martínez (@dmartinezpr) July 17, 2021