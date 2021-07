Por Tremending

La actriz Pilar Bardem falleció este sábado a los 82 años, al no superar "una crisis respiratoria" por la que llevaba varios días ingresada. "Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos. Sabemos del cariño y admiración que por ella sentían muchísimas personas, dentro y fuera de España, por la actriz y la persona luchadora y siempre solidaria que fue. Agradecemos de corazón ese amor hacia nuestra madre", aseguraban sus hijos en un comunicado.

En su dilatada carrera participó en más de 80 largometrajes y numerosas series de televisión y obras de teatro. Su fallecimiento ha sido llorado en las redes, donde se ha recordado su compromiso con su profesión y con la sociedad en miles de mensajes de condolencia y de recuerdo. Unas palabras que han agradecido sus hijos. "Gracias por esta ola de amor", ha manifestado Carlos Bardem en nombre también de sus hermanos Mónica y Javier.

Despedimos a mi madre con el corazón lleno de amor. Con ternura y una sonrisa en la boca. Y con el alma rebosando gratitud por los miles y miles de mensajes de cariño, respeto y admiración por Pilar Bardem.

Gracias por esta ola de amor.

Carlos, Mónica y Javier. pic.twitter.com/bRZUbUGyPO — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) July 18, 2021

Entre los homenajes más destacados, la bellísima carta de su nuera Penélope Cruz, que ha publicado en su cuenta de Instagram: "Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mi me has dado muchísimo", afirmaba la protagonista de Volver.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

O las palabras de Miguel Ríos en un concierto, que ha compartido también Carlos Bardem en Twitter:

En las redes, muchos han destacado su activismo contra la Guerra de Irak, cuando visitó el Congreso junto a otros artistas con la camiseta del ‘No a la guerra’. También su compromiso con los trabajadores de su profesión, o por la causa del pueblo saharaui, por lo que también ha recibido decenas de homenajes en forma de tuits:

Todo nuestro apoyo a la familia Bardem en estos duros momentos … gracias por tantos años de apoyo al #PuebloSaharaui … siempre te llevaremos en nuestros corazones https://t.co/7cR53BrWMQ — FiSahara (@FiSahara) July 17, 2021

SABEMOS QUE NOS ESTARÁS MIRANDO, PILAR Recuerdo emocionado desde #AISGE a #PilarBardem, referente absoluto para la interpretación en España y Latinoamérica durante las seis últimas décadas. Y presidenta de AISGE y la #FundaciónAISGE desde 2002. Gracias????https://t.co/RvQlwEjcEg pic.twitter.com/5bBsn1W2UO — AISGE (@aisge) July 18, 2021

Ha fallecido Pilar Bardem. La recordaremos por muchos motivos, siempre defendiendo la bandera del pueblo saharaui. Compartimos pancartas, manifestaciones, reuniones y siempre por un Sáhara libre Nuestro más sentido pésame a la familia Bardem. Descanse en paz. pic.twitter.com/xJrARXvpCj — FANDAS-SAHARA (@fandassahara) July 17, 2021

Ha muerto Pilar Bardem, la mujer que puso el cuerpo contra la guerra de Irak y a favor de la memoria histórica cuando buscar a los desaparecidos de la dictadura era una utopía. Nos quedamos con tu cine y tu voz ronca que gritaba justicia. Que la tierra te sea leve, compañera. — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) July 17, 2021

Y muchos más mensajes de actores, actrices, políticos, periodistas o tuiteros anónimos. Este es un pequeño ejemplo:

Hoy, más que lamentar su muerte, prefiero celebrar su vida! Sólo deja cosas buenas: su amor por su oficio, que brilló limpio en sus manos; su sentido común y su lucha, del lado siempre de los más débiles, y tres hijos maravillosos. Pilar Bardem, nada menos! pic.twitter.com/40IOCCC7xO — fernando león aranoa (@LeonAranoa) July 18, 2021

Nos deja su enorme legado en cine, teatro y televisión. Pero la gran Pilar Bardem era, por encima de todo, una defensora de la igualdad, la libertad y los derechos de todas y todos. Un sentido abrazo a su familia y seres queridos. Su recuerdo estará siempre con nosotros. pic.twitter.com/mEiU9e3zNa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 17, 2021

Pilar Bardem encarnó el poder de las mujeres sobre el escenario, en la gran pantalla, también en la vida. Fue ejemplo de sabiduría, de integridad, siempre consciente del incalculable legado de los cómicos de nuestro país. Todo mi cariño para su familia. La recordaremos siempre. pic.twitter.com/MW8Ht2D5sY — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 17, 2021

Gracias por emocionarnos Pilar Bardem. pic.twitter.com/mwTS9pfuke — Javier Durán (@tortondo) July 17, 2021

Adiós Pilar Bardem, grande en la escena y grandísima en la vida que protagonizaste para hacer mas justo el mundo que viviste. pic.twitter.com/oNhCWf684P — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) July 18, 2021

Hoy es uno de esos días tristes que cuesta asimilar. Hoy se marcha alguien incondicional, noble y comprometida. Amiga y compañera. Siempre comprometida con la vida, con un oficio maravilloso y con los demás. Alguien con valores y coherencia. Gracias Pilar Bardem por tanto. — Daniel Guzmán (@danielguzman) July 17, 2021

Hasta siempre, Pilar Bardem, generosa, solidaria, comprometida, un pedazo de actriz, siempre pendiente de los demás, siempre del lado de la justicia y de los más débiles. Seguiré hablando contigo por las noches, amiga ???? — Olga Rodriguez Francisco (@olgarodriguezfr) July 17, 2021

Pilar Bardem siempre será una mujer referente de nuestro cine y teatro, de nuestra cultura, y un ejemplo de compromiso con la democracia. No vamos a olvidar que con tu vida has hecho este mundo mejor. Mi abrazo amigo para @carlosbardem, Javier, Monica y toda su gente — Irene Montero (@IreneMontero) July 17, 2021

Pilar Bardem fue una persona maravillosa, un ser extraordinario que brillaba en el ejercicio de su profesión y en su lucha por un mundo mejor. Qué pena más grande. Un abrazo inmenso a toda la familia Bardem. @carlosbardem — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) July 17, 2021

Mi respeto por la gran Pilar Bardem. Mi pésame a la família. Siempre en el recuerdo una mujer fuerte y valiente. — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) July 17, 2021

⚫ Ha fallecido Pilar Bardem, extraordinaria actriz, referente de nuestro cine y nuestro teatro, extraordinario ejemplo de compromiso con la lucha por la paz y la justicia social. Un abrazo enorme a sus familiares y amigos. Hasta siempre, compañera ✊???? pic.twitter.com/Rj8LvIUdzP — Partido Comunista de España (@elpce) July 17, 2021

"Solo puedo confesaros, para quien quiera leerlo, que mis hijos, mi oficio y el compromiso con la sociedad y las causas que considero justas han sido y son mi vida".

DEP Pilar Bardem https://t.co/oueTS6iQLv — Eduardo Noriega (@Norihouse) July 17, 2021

Se nos ha ido Pilar Bardem. Su vida, su trabajo y su activismo nos seguirán inspirando. Gracias siempre. — Alba Flores (@AlbaGlezVilla) July 18, 2021

Nos deja #PilarBardem y el cine y el teatro español pierden a una gran actriz.

Mi corazón, con su familia en estos difíciles momentos. Un fuerte abrazo para Carlos, Mónica y Javier. pic.twitter.com/clEwmsnFfS — Antonio Banderas (@antoniobanderas) July 17, 2021

Qué pedazo de Mujer…. ????????

Gracias por tu vida ejemplar ????#PilarBardem pic.twitter.com/eoVmP13Jv1 — Rozalén (@RozalenMusic) July 18, 2021

Estamos de luto por una de las mujeres más importantes, más fuertes y valientes que haya nacido nunca en España. La gran Pilar Bardem. Siempre la he admirado. Todos la queríamos. Mi pesame a mi querido @carlosbardem y a toda la familia. #vivaPilarBardem — Eugenia Rico (@eugeniarico) July 18, 2021

Gracias, Pilar, por tu alegría, tu testigo y x ser consecuente hasta el final, nunca hubo otra opción. Aquí están la resultados. Todo lo q has hecho a favor d los sagrad@s "cómicos y titiriteros" sigue siendo caldo d cultivo. Tu trabajo, tu espíritu, queda aquí, bien fotografiado https://t.co/p7aAdxgKU7 — Enrique Simón (@EnriqueSimon) July 19, 2021

Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de la actriz y activista Pilar Bardem. Traslado mis condolencias a sus hijos, familia, amistades y compañeros y compañeras de profesión. Su memoria la mantendrá siempre viva entre nosotros. https://t.co/WBK4R2E1yT — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) July 17, 2021