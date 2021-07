"Esto es humillante". Con estas palabras comienza un hilo publicado este martes en la cuenta de Twitter de la editorial Capitan Swing, tratando de coger cita para vacunarse en la Comunidad de Madrid.

En las imágenes se ve cómo entre las opciones de centro para escoger, aparecen "Zendal", "El Corte Inglés", "Banco Santander", "Acciona", "Iberia"… Según el relato del hilo, ninguna de las opciones aparece como disponible.

No hay citas disponibles en ninguna franja horaria de julio a septiembre. No da más opciones.

"Esta es la foto de la situación de la vacunación en la Comunidad de Madrid. No hay manera de vacunarse. Pero la juventud qué vergüenza y qué irresponsable", asegura.

Un hilo publicado en medio de la polémica por el retraso de las segundas dosis en esta comunidad, pese a saber que en julio llegarían menos vacunas de Pfizer. La Comunidad de Madrid defiende que se retrase la administración de las segundas dosis por falta de vacunas pero es la única comunidad autónoma que ha sumido a la población en este caos en pleno verano.

Este martes, diversos medios y tuiteros publicaban además imágenes de ciudadanos haciendo interminables colas bajo el sol en el Zendal:

