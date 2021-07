CADENA SER

El precio de la luz batirá este miércoles el récord histórico, un día después del segundo más caro de todos. Mientras tanto, el Gobierno señala a los mercados internacionales como los culpables del incremento.

Pero, ¿por qué es tan cara la factura? ¿Cómo se deciden los precios? El periodista de Hora 25 de la Cadena Ser, Aimar Bretos, lo ha explicado en un vídeo de cuatro minutos que está recibiendo elogios en las redes sociales:

???? ¿Alguna vez te han explicado cómo funciona el sistema eléctrico y por qué la luz sube de forma tan DESCOMUNAL? ???? @AimarBretos te lo cuenta con claridad en cuatro minutos pic.twitter.com/waXyyQGxNJ — Hora 25 (@hora25) July 20, 2021

Su compañero del Hoy por Hoy de verano, Pedro Blanco, también ha opinado sobre este asunto. Su reflexión comienza con una frase lapidaria: "Este no es el país más rico de Europa, no es el más industrializado, no es el país en el que los salarios son más altos, pero hoy este es el país de Europa en el que se paga más cara la luz. Y eso es un escándalo".

La ✍ de @pedroblancoa | "Este no es el país más rico de Europa, no es el más industrializado, no es el país en el que los salarios son más altos, pero hoy este es el país de Europa en el que se paga más cara la luz. Y eso es un escándalo"https://t.co/JGghRRQ5WA pic.twitter.com/gAvvxnHB15 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) July 21, 2021

Estas son algunas de las reacciones a la explicación de Bretos:

