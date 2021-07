"Estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda… Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales, con curvas y celulitis y estrías y grasa". Es el potente mensaje de la cantante y compositora Camila Cabello en la red social TikTok a favor de los cuerpos reales. Un mensaje que ha llegado a millones de personas porque, aunque parezca mentira, a tenor de los comentarios que se leen muchas veces en las redes sociales, es necesario seguir reivindicando esto.

El vídeo de la artista cubana, que protagonizará la película musical Cenicienta junto Billy Porter e Idina Menzel, tiene varias decenas de millones de reproducciones y más de cuatro millones de "me gusta".

i luv my body

"Estaba corriendo en un parque, a lo mío, tratando de mantenerme saludable y usando un top que muestra mi barriga y no la estaba metiendo. Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete tripa todo el rato. Y pensé, vaya… Y luego recordé que estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que necesito hacer. Somos mujeres reales, con curvas y celulitis y estrías y grasa".