El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó su viaje a EEUU con una entrevista en el programa Morning Joe de la cadena de noticias MSNBC, uno de los informativos más seguidos de las mañanas en EEUU. Sin embargo, eso para el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá es poca cosa. Bauzá publicó este jueves un tuit mofándose del "altísimo impacto mediático en el prime-time de las 5.49 de la mañana", como queriendo decir que era un horario malo. "Una audiencia aproximada de ceromil cerocientas personas", añadió jocoso.

Mientras tanto el resto nos partimos el cobre en la BBC en entrevistas en prime-time real para defender a nuestro sector turístico ante los ataques populistas del Gobierno británico. Un problema real de la España real, no un ejercicio de propaganda personal de su Sanchidad.

¿El problema? Como muchos le han indicado, que en EEUU existen diferentes husos horarios. La hora que indica Bauzá en realidad es la de la costa este (Pacific Time). En la costa este eran las 8.49 de la mañana (hay tres horas de diferencia). Además muchos tuiteros y corresponsales le han recordado que Morning Joe es uno de los programas de noticias más vistos en EEUU y también de los más influyentes.

Las respuestas a Bauzá no han cesado en las últimas horas:

A ver, "lesto", antes de decir patochadas como la que escribes, conviene informarse. Eran las 5:49 PT (miralo en la imagen). PT no significa PaleTo, pues no te conocen, significa Pacific Time, es decir, son las 8:49 en la costa este o 7:49 central time, horas de gran audiencia.

Esa es la hora de la Costa Oeste, papanatas. Costa este eran 8.41 AM https://t.co/cqrVkzKmar https://t.co/YIBzp2Q99v pic.twitter.com/MwfANXbqFF

Opción 1: el eurodiputado no sabe lo que es un huso horario

Qué tontería además. Morning Joe es probablemente es 2º programa más conocido de MSNBC, la segunda cadena de noticias más vista. Lo ven el doble de estadounidenses que la CNN a esa hora. PS podía haber ido a FOX&Friends, el favorito de Trump, pero no creo que le inviten.

"Morning Joe" more than doubled CNN's total audience with 1.07M total viewers

Es poquito pero ya es el doble que Al Rojo Vivo

