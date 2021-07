Por Tremending

Una polémica en redes ahogada por las acusaciones de fake news. Así ha sido la historia en la que, supuestamente, un hombre decía que por su acento madrileño no había podido reservar una mesa en Ferrol.

Según denunciaba, al volver a llamar al mismo restaurante y poner acento gallego, eran todo facilidades. Ante las graves acusaciones, los tuiteros más ávidos no han tardado en investigar un poco y encontrar que esa misma denuncia había sido replicada desde varias cuentas, con el mismo texto, lo que aumenta las posibilidades de que se trate de bots replicando un mensaje.

Hoxe ides ter complicado pillar mesa en Ferrol. pic.twitter.com/X7dNkLnWEO — Kiko Novoa (@kikonovoa) July 23, 2021

De esta forma, lo que pretendía convertirse en una polémica ha terminado ridiculizado por los tuiteros, que no han tardado en convertir a Ferrol en un lugar que defender. Y la protesta, en un foco del que burlarse.

-He llamado para reservar mesa para ocho en el Ferrol.

-¿Y qué te han dicho?

-Que sólo podemos Reservoir Dos. pic.twitter.com/Knq6uUIqt8 — Maylaïf Dhisis (@MaylaifDhisis) July 23, 2021

Por favor, cuando queráis reservar una mesa en Santorini no digáis "jroña ke jroña". Hacedlo en Ferrol sólo. — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) July 23, 2021

Esto es completamente cierto porque en Ferrol se habla gallego cerrado y nunca se ha visto un madrileño en verano. pic.twitter.com/nq0DpOKVHP — Aquel Coche (@Aquel_Coche) July 23, 2021

He llamado a un restaurante del Ferrol y les he dicho: "Carallo, ¿Tienen una mesiña para cenar ocho personiñas?"

Y me han dicho que si estoy tonto o qué me pasa. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) July 23, 2021

Oficina del Acento Gallego para conseguir que un Madrileño consiga Mesa en un Restaurante de Ferrol. — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) July 23, 2021

Para el saco de ???? que dice que no le dan mesa en un restaurante de Ferrol por hablar en Castellano. pic.twitter.com/57aP3oK41I — Bulldog Punk (@bulldog_punk) July 23, 2021

¿Tiene una mesiña de 8 para cenar un poquiño, aquí en Ferrol? pic.twitter.com/h80IlFj6r8 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) July 23, 2021

He llamado para reservar un sitio para cenar 8 en R'lyeh y me han dicho que no tienen. He vuelto a llamar 15 minutos después y he dicho "ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn" y han devorado mi alma. Otro cliente satisfecho. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) July 24, 2021

He llamado para reservar un sitio para cenar 8 en Murcia. No sé lo que me han dicho. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) July 23, 2021

He llamado para reservar un sitio para cenar 8 en Qo'noS. Me dicen que no tienen. He esperado 15 minutos y he vuelto a llamar, esta vez hablando en Klingon. De repente tienen de sobra. FederaciónUnidadePlanetófobos. — Shine McShine (@Shine_McShine) July 23, 2021

-He llamado para reservar para 8 en Ferrol.

-Somos 7.

-7 dice pic.twitter.com/6Fy8FYhGVQ — The Raven (@the_raven77) July 23, 2021