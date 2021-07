Jorge Prieto, enfermero de 25 años, trabajador del summa 112 Madrid, se hizo viral hace unas semanas por su forma de resolver las dudas de los vacunados, basada en el humor y el sarcasmo. Su preocupación por el crecimiento de casos de covid en la quinta ola le ha hecho denunciar en sus redes sociales la irresponsabilidad de la población. "Hoy me han mandado a un SUAP a hacer antígenos y el 80% han sido resultados positivos, menores de 40 años. Afortunadamente con síntomas leves. Pero positivos al fin y al cabo" denunciaba el joven enfermero en sus redes.

El sanitario recuerda que las vacunas son como "un cinturón de seguridad", ayudan en caso de accidente pero no lo evitan. "Lástima, pena y rabia es lo que siento cuando escucho y leo comentarios sobre este tema criticando a los sanitarios mientras nosotros seguimos poniendo en peligro nuestra seguridad, pero sobre todo la seguridad de nuestros seres queridos" comenta indignado desde su Facebook.

Las sinceras pero duras palabras que compartía el enfermero en sus redes sociales han recibido miles de respuestas en Twitter.

La verdad que estoy de acuerdo con Jorge Prieto, los síntomas son menores y los infectados los únicos no vacunados: los jóvenes Pero no podemos olvidar que el virus sigue.

Hoy he oído decir al "enfermero del Wanda", Jorge Prieto, que las vacunas son como el cinturón de seguridad del coche. No son infalibles pero salvan muchas vidas. Pues eso, de acuerdo total!

No podemos dejar de llevar mascarilla, no podemos olvidar las medidas, las vacunas protegen como un cinturón de seguridad, no siempre se evita el accidente. Bravo a Jorge Prieto, toda la razón.

No me extraña, demasiada paciencia tenéis, yo hubiera mandado a la ???? a toda esta panda de gili__llas y me hubiera largado donde no me encontrará nadie.

