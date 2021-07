Un restaurante de Valladolid responde a un comentario negativo y se gana el amor de miles

Las redes sociales arropan al restaurante pucelano Niza después de que un comentario en TripAdvisor criticase que las medidas anti covid del establecimiento. "La comida está muy buena y el personal es muy agradable", se puede leer en dicho comentario, "pero las medidas anti covid son exageradas". Y puso dos míseras estrellas de las cinco posibles.



El propio restaurante ha hecho una captura de pantalla del comentario y lo ha subido a Twitter con un simple mensaje: "No… no merece la pena…". Naturalmente, en pocas horas han recabado más de 12.000 corazones de los usuarios.

Y también muestras de apoyo, así como alabanzas a su cocina, su variedad y calidad. Y además tiene BONUS: se declara "postrero free restaurant". Y sólo eso debería garantizar una estrella extra.

Mucho ánimo. Gracias por vuestro esfuerzo, cuando lloriqueen otros pondré vuestros tuits. Sois un gran ejemplo. ???????????????? Me encantaría ver estos ejemplos también en la C. Valenciana. https://t.co/dn25yirzvx

Pues sinceramente yo leo esta valoración y iría directa a ese restaurante. He dejado de comer fuera porque la gente no respeta esta norma y me siento insegura de no contagiarme. Un 10 por vosotros!

— Cristina Jiménez (@AStargazingLife) July 26, 2021