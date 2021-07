La mítica periodista de TVE Paloma del Río responde en Twitter con humor… y recibe mucho amor

Por Tremending

La VOZ del deporte olímpico, ya sea en los Juegos de verano o de invierno, no sólo es una maestra de periodistas deportivos, sino que tiene un sentido del humor maravilloso y eso se nota en Twitter. ¿Que no entendemos muchas de las cosas que dice? No pasa nada: nos echamos unas risas.

Me has entendido perfectamente…Me quedo más tranquila…???????????????????? — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) July 26, 2021

La gran Paloma tiene siempre una palabra amable:

Gracias guapo… — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) July 26, 2021

Y claro, es imposible no quererla:

El mundo te quiere,todos están encantados contigo. Es la primera vez que lo veo,hasta los cínicos hacen juegos con bondad sobre ti o tu trabajo.Hoy he puesto un rato la 1 y al escuchar tu voz me he sentado a verlo.

¡Felicidades,Paloma! — albertoendfin (@aarubira) July 27, 2021

Hay que seguirla:

Yo escucho semanalmente los comentarios y retransmisiones de esgrima de mi hija, y aún no sé cuándo, ni cómo, ni dónde hay un tocado ???? ???????? pero la sigo????‍♀️ — Encantadadeleerte????⚖????????????#díaadía…eselfuturo? (@lectoraymas) July 27, 2021

Porque si tiene que ponerse con un deporte nuevo, se pone:

Fatal…no he empezado — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) July 26, 2021

Porque ella es LA VOZ:

Paloma es la voz de los JJOO desde que alcanzo a recordar. Ha conseguido que adoremos la gimnasia en todas sus modalidades, y durante varias generaciones (antes la escuchaba con mis abuelos; ahora con mis hijas ????). Mil gracias, Paloma. — Marisol Gómez Juan (@medicusmarisole) July 26, 2021

Es parte de nuestras vidas:

Me hizo aficionarme a los deportes por el placer de escucharla comentarlos. Siempre Paloma. Gracias Paloma. — Lady Compota (@karolaina) July 27, 2021

Siempre cercana:

Gracias, Paloma.