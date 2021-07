El duro trance de un luto en plena pandemia: "Sería genial que la empatía que tienen con Biles la tuvieran con esas personas que nos cruzamos a diario"

La periodista Emilia Laura Arias ha compartido a través de un hilo de Twitter el difícil duelo que transitó tras la muerte de su madre. Una secuencia de tuits en la que desgrana los sensaciones que fue viviendo y los diferentes consejos que fue recibiendo. Algunos sentidos y cercanos, otros que simplemente consistían en un "hay que seguir".

1. Cuando murió mi madre de repente con 56 años en pleno confinamiento y recién llegado a casa un menor en acogida permanente, me derrumbé. Tras el permiso de maternidad estuve de baja. No tenía fuerzas para todo lo que estaba enfrentando. Tuve que escuchar muchas cosas.

La reciente confesión de la laureada gimnasta Simone Biles ha desatado un sinfín de reacciones sobre la salud mental y la importancia de poder normalizarla. Emilia Laura aborda su luto y lo hace sin cortapisas, consciente de que algo falla en la sociedad cuando el "estar bien" se convierte, no ya en una opción, sino en una suerte de obligación: "El capitalismo ha colonizado hasta las emociones y en esta dictadura del "estar bien" no caben ni siquiera los duelos".

Para terminar, Emilia Laura hace referencia al caso Biles y al aluvión de tuits que reivindican la valentía de la atleta estadounidense. Una empatía, explica Emilia Laura, que deberíamos tener también con la gente de a pie.

El hilo ha revuelto experiencias y duelos de otros tuiteros que han querido mostrar su afecto con Emilia Laura. Historias de vidas truncadas por la muerte de un familiar cercano, testimonios cercanos al dolor y la depresión.

Mi padre murió el dia de mi cumple d 2020. Dia que empezó el confinamiento. No lo hice tan bien como tú. Metí todo mi duelo en un cajón y decidí entretener mi mente con la pandemia ,los datos etc ..A dia de hoy tengo un duelo sin cerrar ,parece que mi padre murió hace dias…

Buffff… la de consejos de mierda del estilo que me han dado a mi. Que solo necesito que me escuches, leches, que si hubiese una solución "sencillita" de esas que tú me das, ya lo habría solucionado yo. Nada, pero no les entra en la cabeza.

