Casado y Abascal se ‘olvidan’ de felicitar a los medallistas ESPAÑOLES Peleteiro y Zapata… pero ya lo hace Vox a su manera

Ser español es tener pasaporte español y un DNI español. Españoles son Ana Peleteiro (bronce en triple salto) y Ray Zapata (plata en suelo, gimnasia), grandes deportistas y triunfadores en los Juegos Olímpicos de Tokio. Son medallistas españoles que han llevado los colores de este país al podio olímpico. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no?

Palabra de Pau:

Y del presidente, oye:

Has bordado un ejercicio impecable para conseguir esa medalla de plata, la sexta ya en estos Juegos de #Tokyo2020 para nuestro país.

Además, es que son amigos y son maravillosos:

Lo que pasa es que algunos se han olvidado de felicitarles porque… [rellenen ustedes aquí]

Ambos atletas son negros, tal y como recuerda Peleteiro —ella ha sufrido discriminación en su propio país por su color de piel—, y ambos están dando una lección a los racistas que anteponen su ceguera a todo lo demás.

A cierto partido se le ha atragantado hoy la felicitación a los dos españoles racializados Zapata y Peleteiro que ganaron plata y bronce respectivamente representando a España en los JJOO. Tomad nota para cuando los tibios digan que no son racistas y tal.

El líder del PP ha hecho grandes distinciones a la hora de felicitar a los deportistas españoles. ¿Tendrá algo que ver su color de piel? Hum…

Pues…

– Oye, ¿felicitamos a Peleteiro y Zapata por sus medallas?

– ¿De qué color son?

– Plata y bronce.

– No me has entendido, Teo. pic.twitter.com/8GH9md6mMM

— CELESSON (@chemapizca) August 2, 2021