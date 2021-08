"El pionero. El referente. El extraterrestre. La leyenda. Mi ídolo": los tuiteros despiden a Pau Gasol por todo lo alto

Por Tremending

Se acabó lo que parecía que no iba a acabarse nunca. Pau Gasol jugó este martes su último partido con la selección española de baloncesto tras caer en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio ante Estados Unidos por 81-95. Han sido veinte años jugando con la selección, una etapa plagada de éxitos en la que el jugador se ha convertido en leyenda y mito.

"Fue mi último partido con la selección nacional, ahora tendré que digerirlo, hablar con mi familia y ver si sigo jugando al baloncesto o me muevo a otros retos diferentes", dijo Pau en la zona mixta del Saitama Super Arena. Pau añadió que fue "una lástima" no haber podido ganar los cuartos de final pero eso "no le quita mérito" a lo que hicieron "en tantos años".

"Nos gustaría tener todos los campeonatos y todas las medallas pero esto no funciona así. Muy orgulloso del equipo, agradecido por estar aquí, para mí volver a jugar después de lo que ha pasado ya era un gran éxito, y ya tendremos tiempo de mirar atrás. Ahora mismo por supuesto dolorido por la derrota", señaló Pau.

???? Pau Gasol a @rtve tras su último partido con @BaloncestoESP: "Estar con este equipo ha sido un orgullo. Poder volver a vestir la camiseta después de lesiones es algo que he intentado disfrutar […] Muchas gracias a todos por apoyarnos." #GraciasPau https://t.co/0AO2C1q51t pic.twitter.com/ChQ6IzTnvU — RTVE Deportes (@deportes_rtve) August 3, 2021

Poco después, su hermano Marc Gasol, otro referente en los últimos años, confirmó que también deja la selección. "Es el momento de bajarnos de esta atracción tan bonita a la que nos subimos hace tantos años y es el momento de dejar a la siguiente generación que se suba, que disfrute, que tenga su propia experiencia", dijo el pívot.

El interior de los Lakers dijo que es el momento "de que los jóvenes asuman el relevo" y valoró el hecho de que esta situación se haya producido en el Saitama Super Arena, el mismo pabellón en el que ganaron el Mundial de 2006.

"Quince años después, no está mal, Quince años de emociones, de esfuerzo, de mucho cariño… Son tantos años y tantas experiencias que no hay una que pueda definirlo", explicó Marc.

La despedida de los hermanos Gasol no ha pasado desapercibida para los tuiteros, que han mostrado todo su cariño y todo su agradecimiento a estos dos mitos, especialmente a Pau Gasol. #GraciasPau se ha convertido en la principal tendencia en Twitter. No es para menos. P

El orgullo es nuestro porque nos hayas representado tan bien dentro y fuera de la cancha durante tantos años. Muchas, muchas #GraciasPau ❤️ https://t.co/GodFwkfgWd — Íñigo Errejón (@ierrejon) August 3, 2021

#GraciasPau por todo lo que nos has dado. Muy pocos consiguen ser gigantes dentro de la cancha y también fuera de ella. pic.twitter.com/vMflZFo2MX — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 3, 2021

Gracias, Pau. Gracias por tantos momentos. Gracias por llevar el nombre de nuestra selección tan alto y representarnos tan bien. Uno de los mejores deportistas de la historia #GraciasPau pic.twitter.com/HSrbPMXPeJ — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) August 3, 2021

Lideró tantos años que se convirtió en nuestro puto padre. #GraciasPau pic.twitter.com/eflSQvlNVl — Rodrigo Fáez ???????? (@RodrigoFaez) August 3, 2021

Este día contra Francia, entre tantísimas otras noches de milagros. Este día contra Francia fuiste capaz de hacer cualquier cosa… y nos contagiaste a todos. El pionero. El referente. El extraterrestre. La leyenda. Mi ídolo. #GraciasPau pic.twitter.com/ZfBDrkunW9 — Rafael Escrig (@RafaelEscrig) August 3, 2021

No hay palabras para agradecerte todo lo felices que nos has hecho. No sólo por ganar, sino por la manera de hacerlo: siempre en equipo, con respeto, esfuerzo y solidaridad. Eres eterno, Pau Gasol. #GraciasPau ???????? pic.twitter.com/km7kVivn5L — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) August 3, 2021