Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlament balear y diputada de Unidas Podemos, ha compartido en sus redes sociales el acoso machista que ha vivido este viernes mientras hacía el camino de Santiago. También ha criticado la respuesta que le dieron los servicios de urgencias. Tras llamar tras ver que un hombre que iba tras ella se estaba masturbando, el 061 la "riñió" por no ir acompañada.

La diputada de Unidas Podemos planteaba que también había hombres haciendo la ruta sin compañía, pero que estos, en comparación con las mujeres, no pasaban tanto miedo.

Hoy, en un tramo solitario del Camino de Santiago un tipo me ha perseguido haciéndose una paja. El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás. MÁS ALTO HAY QUE DECIRLO? Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil de Navia.

— Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 6, 2021