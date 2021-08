Por Tremending

"No sé si es tu última retransmisión, porque yo besé dos veces el tapiz, y eso quiere decir que no sabemos qué va a ocurrir", con este atisbo de duda comenzaba la exgimnasta Almudena Cid el emotivo mensaje que le ha dedicado a la veterana periodista Paloma del Río en la que podría ser su última narración olímpica.

Ambas estaban juntas en el estudio contando las últimas competiciones de gimnasia de los Juegos Olímpicos de Tokio cuando Cid ha comenzado su alegato. En él, ha ensalzado la carrera profesional de del Río: "Quiero darte las gracias por el espacio que le has dado siempre al deporte minoritario femenino", ha aseverado la deportista.

"Gracias a ti han tenido voz y lugar deportes que tenemos que mirar en las últimas páginas de los periódicos y que les dedican muy poco tiempo en los telediarios. Tú has sido capaz de ponernos voz a muchos deportistas y eres la banda sonora de nuestras vidas", ha seguido.

"Esta será, salvo sorpresa, la última retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer", ha explicado emocionada Paloma del Río. "En dos meses tenemos el Mundial y me queda la ceremonia. Todo en esta vida empieza y acaba. Yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos", ha dicho. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancias y solo quiero darle las gracias a la gente por el cariño que me hacen llegar", ha concluido la periodista.

Única e irrepetible. Aun quedan muchos encuentros por delante. pic.twitter.com/1L3ovKxZ6Q — ???????????????????????????????? ???????????? (@almudenacid) August 8, 2021

Las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño a Paloma del Río y han aplaudido su labor durante los últimos siete Juegos Olímpicos.

Almudena Cid hablando por todos los que amamos los #JuegosOlimpicos y el deporte. @PalomadelrioTVE ha sido la banda sonora del deporte durante años. https://t.co/75pr4ViYX5 — Raúl Cantero Álvarez (@RCA1992) August 8, 2021

A lágrima viva! Gracias. Así es como sentimos el deporte y la amistad. Gracias @almudenacid y muchas, muchas gracias @PalomadelrioTVE siempre nos acompañarás en nuestros recuerdos olímpicos! https://t.co/zaeLdC4Ncy — Carlota Vila (@carlota_vila) August 8, 2021

Qué dos personas más lindas, más profesionales, más maravillosas, más increíbles, qué dos referentes para tantas, las quiero muchísimo ???? https://t.co/08bn7Pokin — Beatriz (@Betinaserrano) August 8, 2021

Sois MARAVILLOSAS las dos. Me uno a tu agradecimiento, @almudenacid Será muy raro no escucharte @PalomadelrioTVE en las retransmisiones de @Paris2024_es Pero tu legado seguirá siempre a nuestro lado. GRACIAS https://t.co/BbhPgAMLDx — Teresa Perales (@teresa_perales) August 8, 2021

¡¡ G R A N D E !! @PalomadelrioTVE ❤ Gracias por ser la banda sonora de la Gimnasia Rítmica todos estos años. Vamos a echarte de menos. #RhytmicGymnastics #Tokyo2020 https://t.co/mDkK7h2AD5 — Crιsτιnα ????♫ (@CristinaMaziSou) August 8, 2021