El periodista, pintor y escritor Juan Adriansens ha fallecido este sábado a los 85 años, según ha informado en redes sociales la periodista y directora de Julia en la Onda, Julia Otero.

Julia Otero ha destacado que Adriansens era "brillante, valiente, heterodoxo, enamorado del arte, la belleza y las catedrales". "Contar con su sabiduría en la radio fue un privilegio; tenerle como amigo, un regalo. Para siempre en mi corazón", ha señalado.

Onda Cero ha recordado que Juan Adriansens comenzó su andadura en la radio junto a Julia Otero en 1991, en el programa La radio de Julia. El tertuliano ha formado parte de espacios como ‘El Gabinete’. ‘Territorio Histórico’ o ‘Megaviajeros’, de ‘JELO en verano’. Además, también ha aparecido en programas de televisión como ‘Moros y cristiano’, ‘Crónicas Marcianas’ y ‘Día a Día’.

Cuando ha saltado la noticia, la red social de Twitter ha estallado en mensajes de cariño y de recuerdo hacia el periodista, que tan buen recuerdo ha dejado entre muchos de sus compañeros de profesión y en las personas que lo escuchaban o leían tanto en la prensa como en sus libros que ha escrito. Algunos de los mensajes más destacados son los siguientes:

Ha fallecido #JuanAdriansens Escucharle en @Juliaenlaonda era entrar en un universo de sabiduría que uno no sabía que existiese. Mi pésame a la familia y a Julia Otero desde @SpainMediaES @Forbes_es @TapasMagazine

Ha muerto Juan Adriansens, el mejor contador de historias que he conocido nunca. Un hombre de cultura, dulce y divertido. Un artista. Ya descansa. Que la tierra te sea leve, queridísimo.

Ha fallecido #JuanAdriansens y todo el mundo recuerda al tertuliano acalorado (y culto como pocos) pero me ha parecido justo recordar su estupenda obra como gran pintor que era.

DEP Juan #Adriansens quienes te escuchamos en @Juliaenlaonda no tenemos palabras para agradecerte lo mucho que has aportado en nuestras mentes. "Nuestro sabio del arte, y maravilloso pintor" Me devolviste las ganas de cojer de nuevo el pincel.

Gracias Juan. SIEMPRE RN MI ❤

— Sansa ???????? (@Sansa___) August 8, 2021