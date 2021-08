Iker Jiménez y su ‘misterio’ sobre las vacunas en Twitter: "Debo ser muy tonto"

Iker Jiménez

Por Tremending

El presentador de ‘Horizonte y ‘Milenio Live’, patrono de todos esos ‘misterios de madrugada’ —que a veces resultan ‘de magufada’—, reconoce que no comprende por qué, con casi un 70% de pautados en España, la mayoría de los pacientes hospitalizados con covid esté vacunado.

"Debo ser muy tonto, porque no lo entiendo", confesó el famoso Iker Jiménezen un tuit el pasado sábado. Y como cabía esperar, el mensaje ha rebotado en todos los confines de esta nuestra red social de cabecera.

Debo ser muy tonto. Porque no lo entiendo. https://t.co/frhhIrdx7t a través de @heraldoes — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 7, 2021

Ah, la gramática…

"Deber de" y "deber" significan cosas diferentes. Así que sí. https://t.co/rvb0ZJKMDo — Pedro Vallín (@pvallin) August 7, 2021

Antonio Maestre le cita (¿tendrá que ver con el gazapo gramatical?) y arranca el salseo…

Iker contesta…

Por si alguien se despista. Mi admirado don Antonio y otros de su cuerda, en el momento Clave de esta pandemia, tenían un discurso muy diferente al mío al que tildaban de alarmista. Más o menos este: pic.twitter.com/PAEMSQC8D7 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 8, 2021

…y se produce un divertido fallo en Matrix:

Para no referirte a él le dedicas bastante tiempo. ???? pic.twitter.com/Jg0FZhDt1R — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) August 8, 2021

Pero bueno, al lío: en Twitter varios usuarios han tenido la gentileza de explicarlo (¡gratis!) por activa y por pasiva:

#COVID19 ¿Habéis escuchado o leído tweets diciendo eso de que el 40% de las personas ingresadas están completamente vacunadas? (al menos en algunos países)

Comparto un hilo original de @jburnmurdoch que os traduzco aquí y merece mucho la pena y un análisis similar para España. — Pablo Fuente (@PabloFuente) July 26, 2021

Así se entiende mejor? Las cifras no mienten. pic.twitter.com/9qz0Rnb49d — Esaü (@Inconforme75) August 7, 2021

Parece que Iker sabe cosas (#cosas), pero no vemos que las suelte:

Claro, claro. Y los expertos nos dirán que esto iba a ser así. Pero no esperaban esto. Yo lo sé bien. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 7, 2021

Algo no le "encaja". Hum…

Ya. Pero no sé…algo no me encaja. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 7, 2021

Al menos algo sí tenía claro:

Yo pensé que lo tenías muy claro… pic.twitter.com/7WMFnXMCLI — Marcos Ortiz (@mOrtiz_RT) August 7, 2021

Otra cosa es que sembrar la duda es buena mercancía audiovisual.

No entender las cosas no te hace tonto. Mucha gente te lo ha explicado con sencillez y paciencia, no deberías seguir echando balones fuera. — Pepe Fernández-Albertos (@jfalbertos) August 7, 2021

Hay que reconocer que el tipo tiene cintura. Aunque eso de enmendar un desliz, bajarse de la burra y aprender de los que saben lo lleva regular.

Me hace gracia ver perfiles llamándome tonto- lo soy comparado con muchos lumbreras- que jaleaban en marzo de 2020 que esto" era solo una gripecilla y no hace falta mascarillas". Me llamaban tonto entonces por ser de los pocos que indicaban que no se estaba diciendo la verdad. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 7, 2021

¡Alerta! En un giro inesperado de los acontecimientos, Iker nos dice que todo era un "experimento". Ahora lo entendemos los demás, claro. Pensábamos que éramos tontos.

Bueno, en este momento terminó mi experimento. Gracias a todos y no se enerven.

He comprobado que uno anda equivocado al pensar que quienes discuten en red han visto a los 300 científicos nacionales e internacionales. Que saben lo que hemos dicho en #Horizonte y antes. Pero no. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 9, 2021