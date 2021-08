El cabreo monumental de una bióloga sobre el cambio climático se hace viral en Twitter

El informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático ha tenido repercusión planetaria. En las redes, una bióloga española ha dedicado varios tuits que ponen las cosas en su lugar y, de paso, anima a quitar las caretas de quienes ganan miles y miles de millones gracias a la destrucción del planeta.

Desde Twitter, la bióloga @Mylestring no ha ocultado su cabreo monumental ante las reacciones hipócritas y las promesas vacías.

Ya hay miles de likes y retuits para este hilo atronador.

En mi casa hemos dejado las noticias y lo he quitado yo porque no aguantaba más.

Hay un matiz muy importante. La culpa de cambio climático no es mía, ni tuya, es de grandes fortunas que llevan haciendo lo que les da la gana siglos.

El cambio climático tiene origen antropogénico, eso es indiscutible. No voy a debatir sobre eso.

Lo que no voy a tolerar encima es que en ningún medio se hable de esto y la ONU siga pidiendo actuación y no tengamos NADA útil porque seguimos haciéndoles el juego a esas empresas, es un grito al vacío si no explicamos todo esto.

Estoy cabreadísima.

— Myles ???? (@Mylestring) August 9, 2021