La reflexión de una periodista de TVE sobre la maternidad que se ha hecho viral

La periodista de TVE Rosa Correa ha recibido un aluvión de comentarios tras publicar un tuit en el que aseguraba que era feliz al no tener hijos y el agotamiento que supone estar pendientes de ellos en la playa.

Escenas de playa, padres pendientes de sus hijos casi sin descanso. Lo miro y me agoto. Y me ratifico en lo contenta que estoy sin hijos. Tengo 0 vocación de madre. Que bueno haberme escuchado. Como decía Pardo Bazán, no todos somos árboles frutales. No. pic.twitter.com/VUjQmHl9xx

— Rosa Correa (@rosacorrea_tv) August 8, 2021