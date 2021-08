Los tuiteros alucinan con el influencer Ibai Llanos y su "no-entrevista" a Messi en vivo y en directo

lanos junto a Leo Messi tras la rueda de prensa en París. TWITTER DE IBAI LLANOS

Por Tremending

El aterrizaje de Leo Messi en París ha acaparado la atención del universo mediático. Seas o no amante del fútbol, conozcas o no las reglas del mercado de fichajes… a nada que en los últimos días hayas puesto la oreja o los ojos en los medios, habrás visto que Messi ya no es del Barcelona. Ahora luce los colores del PSG, siglas del Paris Saint-Germain Football Club. PSG para los amigos.

Hablando de amigos: hay uno que tiene Messi que en las últimas horas volvió a liarla en Twitter. Se llama Ibai Llanos, es lo que en este 2021 se denomina influencer y tanto que si influye: primero le vimos acompañando al futbolista en su cena de despedida en la ciudad condal.

Luego apareció en la mismísima rueda de prensa de presentación del astro argentino en París. Estuvo en la sala, siguió la comparecencia… y tuvo el privilegio de hablar con Messi. Ibai se resiste a decir que se trató de una entrevista; prefiere denominarlo como una "charla" transmitida en Twitch y con unos cuantos millones de espectadores.

Sobre la 13:00 tenemos un streaming histórico. Messi vendrá a Twitch por primera vez en la historia. Vamos a tener una charla con él. Desde su nuevo estadio. Nos vemos en un rato. pic.twitter.com/rH5prmZOTH — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

Espero que os haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad. Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento. — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

Las reacciones no tardaron en llegar.

Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer. https://t.co/VpHg6af0Hi — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

Soy periodista y admiro a Ibai. Y a Iñaki Gabilondo. Y a Ander. Y a Cristinini y TheGrefg. Y a Herrera y Paco González. Y a Javier del Pino. Y a IlloJuan. No somos lo mismo. Trabajo en la radio, en la TV y me divierto en Twitch. Y me encanta que ellos nos hagan mejores. Gracias. — ???? Ruben Martin (@rubenmartinweb) August 11, 2021

Televisiones nacionales en la puerta de una tienda de deportes entrevistando a la gente que se está comprando una camiseta de Messi. Mientras, @IbaiLlanos DENTRO. Los tiempos están cambiando. pic.twitter.com/FMFG96arFm — Luis Endera (@Luis_Endera) August 11, 2021

Quizá con la primera transmisión de Twitch en la que aparece Messi en directo y las 300.000 personas viéndolo con @IbaiLlanos se entienda que el cambio de paradigma incluye de manera definitiva la forma en la que se narra también el deporte. pic.twitter.com/TigncoiuTD — Julián Kanarek (@julian_kanarek) August 11, 2021

La primera vez de Leo Messi en Twitch.

Ibai Llanos se acaba de pasar el juego. pic.twitter.com/vSSR6WuQKn — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 11, 2021

Estos tres empezaron jugando al CoD, pidiendo dinero para comprar una capturadora y subir videos a YT y comentando partidas de LoL en Bronce. Hoy cubriendo la presentación de Messi con el PSG en el Parque de los Principes. Muy feliz por ustedes @andercortes @IbaiLlanos @Nancla3 pic.twitter.com/E4h31mAMB1 — Miguel Delgado (@MadMigue_) August 11, 2021