Por Tremending

El atleta jamaicano Hansle Parchment obtuvo una gran victoria en la final olímpica de 110 metros vallas el pasado 4 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio ya finalizados. En uno de los resultados más inesperados y sorprendentes de los Juegos, Parchment venció al gran favorito, el estadounidense Grant Holloway. Parchment no entraba en los pronósticos como posible campeón olímpico, pero aprovechó la pérdida de velocidad de Holloway en las dos últimas vallas para hacerse con la medalla de oro en una carrera llena de épica.

Se preguntarán muchos de los seguidores de Tremending a qué viene ahora hablar de algo que ocurrió hace casi dos semanas. Lo cierto es que va a ser verdad que detrás de una gran triunfo siempre hay una historia interesante, una anécdota, un detalle que pudo cambiarlo todo. Es el caso de Parchment, que a punto estuvo de perderse la carrera de la vida porque un día antes se equivocó al coger el autobús que tenía que llevarle al estadio olímpico para correr la semifinal.

El atleta ha explicado en sus redes sociales que en la semifinal estaba tan concentrado con sus auriculares que no se fijó que había cogido el autobús equivocado. "Me decían que tenía que volver a la Villa Olímpica y luego tomar otro bus hasta el estadio. Y si hubiera hecho eso, no hubiera llegado a tiempo ni siquiera para calentar", explicó Parchment. Casi al borde de la desesperación, el atleta intentó que le llevaran en algún coche de la organización pero como no tenía reserva tampoco había ninguno disponible. Entonces una de las voluntarias le prestó dinero para que cogiera un taxi que le llevara al estadio. Llegó por los pelos.

Parchment ha contado la historia en las redes sociales. Por supuesto, devolvió el dinero y tuvo un detalle con la voluntaria que se apiadó de él en el último minuto y le ayudó a ganar el oro olímpico: le regaló una camiseta. Así lo ha narrado en su cuenta de Instagram:

En uno de los resultados más sorprendentes en el estadio Olímpico, Parchment batió con una marca de 13.04 a un Holloway que, segundo con 13.09, no acertaba a explicarse su derrota.