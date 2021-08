"El que tenga calor, a misa o al Corte Inglés": críticas al Ayuntamiento de Madrid tras cerrar varios parques

Este fin de semana España está afrontando una ola de calor con temperaturas máximas que han llegado hasta los 40 grados en la Comunidad de Madrid. Esta masa de aire caliente ha dejado temperaturas récord como las registradas en el municipio cordobés de Montoro, con 47,2 grados.

A consecuencia de las altas temperaturas que marca el mercurio, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado la decisión de cerrar alguno de los puntos donde multitud de madrileños acuden a refrescarse, como El Retiro, los Jardines de Sabatini, El Capricho y otros seis parques de la capital.

Ante este cierre, multitud de madrileños han salido a criticar la decisión, pues según ellos, "carece de sentido cerrar los lugares más fresquitos de la ciudad cuando estamos en medio de una ola de calor". Estos son algunos de los comentarios que se han podido ver en redes sociales:

Para la próxima ola de calor que cierren también las piscinas, así no queda otra que ir a los centros comerciales a consumir https://t.co/nx9NIdNomn

Muy bien. Que la gente se quede en cada encerrada con el aire acondicionado. Ah, no, perdón, la luz está tan cara que no se puede poner el aire. ¡Madre mía! https://t.co/z51WMuwraX

Que dicen @AlmeidaPP_ y @begonavillacis que os metáis en Primark si en casa no podéis parar de calor. Qué despropósito de gestión municipal, no dan ni una cuando de cuidar a las madrileñas se trata https://t.co/3BW5TL7W31

Y la Castellana o la avenida Felipe II abiertas porque el asfalto no da calor, no? Enano tucán. El puto cuatrojos de Almeida es un dictadorzuelo con complejo como todos los enanos. https://t.co/U5gHubgso3

Decisión basada en que las ramas de los árboles pueden colapsar y caer por el calor, pero esto no quita que los espacios públicos que no son parques estén diseñados para no poder ser disfrutados nunca, y menos en ola de calor. El ocio de la ciudad es comprar y consumir. https://t.co/ZOXsS8VpLq

— Guille (@guillerodrigez) August 15, 2021