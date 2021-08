Caos en el aeropuerto de Kabul, miles de personas tratando de huir como sea de los talibán, jóvenes desesperados aferrándose al tren de aterrizaje de aviones que estaban despegando… La caída de Afganistán nos ha dejado imágenes escalofriantes de pánico. Queda para la esperanza esta foto, en la que aparecen 640 afganos —familias enteras, mujeres y niños— emprenden su huida a Qatar a bordo de un C-17 Globemaster III estadounidense.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban … from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT

— Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021