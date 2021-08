Por Tremending

¿Te imaginas recibir 2.500 dólares de tu excasero? Eso es lo que le ha ocurrido a Chris Robarge, de Estados Unidos. Robarge ha publicado las imágenes de un cheque y de una carta en la que se explican los motivos por los que su excasero le hace entrega de esa cantidad de dinero.

Según cuenta en su publicación, esta persona le contactó para pedirle su dirección actual y a los días recibió una carta en la que le contaba que había vendido la casa y que estaba pagando a los inquilinos que alguna vez vivieron en ella porque le habían contribuido a las ganancias que obtuvieron al vender la casa.

"He estado sentado con esto durante más de un día y todavía estoy completamente más allá de una forma real de describir lo que este acto significa para mí".

Aquí dejamos la traducción de la carta:

Hola anterior inquilino de XXXX,

como quizá sepas, he vendido recientemente la casa de XX Como inquilino de la propiedad, parte de la renta que has pagado cada mes ha contribuido a pagar el capital de la hipoteca. Creo firmemente que la tradición capitalista de retener ese dinero después de la venta de la propiedad constituye una explotación y es anti ético para una sociedad justa.

He intentado mantener la renta equivalente a los gastos mensuales de mantener la vivienda (capital hipotecario, intereses de la hipoteca, impuestos, seguro, servicios, mejoras). Mientras que el capital, especialmente durante los primeros años de hipoteca es una pequeña fracción de todos esos gastos, he querido devolverte esa parte de la renta que has pagado.

He calculado la cantidad de capital de la hipoteca pagada cada mes que has vivido allí, lo he dividido entre quien vivía en la casa en ese momento, y añadí un 40% (el incremento de valor de la casa desde que la compré). Aunque no es mucho, !es tuyo! Era una casa fantástica y estoy contento de haber podido compartirla contigo.