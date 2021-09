La contundente respuesta de Errejón a un usuario de Twitch por su comentario sobre la homofobia

Por Tremending

Este martes, Íñigo Errejón ha hecho una de sus habituales apariciones en Twitch después del verano en el que se ha hablado mucho sobre la violencia homófoba que se está produciendo en España. Errejón ha comenzado recordando el asesinato de Samuel, el joven asesinado en A Coruña al grito de "maricón de mierda". "Lo que dicen mientras te matan importa", quiso dejar claro el político. Tras acordarse de Samuel, Errejón ha relatado la última agresión en Madrid en la que un grupo de ocho encapuchados ha cortado el labio y grabado la palabra "maricón" en el glúteo a un joven de 20 años.

En ese momento, un usuario de twitch ha escrito que este tipo de agresiones solo le ocurren a la burguesía y no al trabajador, a lo que Errejón ha respondido de forma rotunda: "Resulta que este verano, creo que fue en Huelva, hubo un chaval que denunció que le habían despedido de camarero por ser gay. Hay gente que denuncia que en sus entrevistas de trabajo que no les cogen si llevan una pulsera LGTBI. ¿Exigir que no te peguen una paliza es una reivindicación material o simbólica? Que te corten la cara, ¿eso qué es?, ¿es material o es simbólico? En realidad, los de abajo, la gente discriminada, la gente que sufre, la gente explotada, la gente que sale a la calle o que vive el día a día con miedo lo sufre por diferentes causas. Solo los reaccionarios le niegan a quienes están sufriendo el derecho a poder organizarse y a poder decir que quieren vivir una vida sin miedo.