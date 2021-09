El aplaudido mensaje de Aimar Bretos sobre la homofobia: "Ese miedo es real y no hay denuncia falsa que lo diluya"

Por Tremending

El periodista Aimar Bretos ha comenzado este miércoles el programa de Hora 25 en la Cadena SER lanzando un mensaje rotundo sobre la homofobia que sufren las personas LGTBI, tras conocerse unas horas antes que la agresión a un joven en Madrid en la que ocho encapuchados le habían grabado la palabra "maricón" en el glúteo con una navaja era falsa y lo ocurrido era consentido.

"Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación terrible de ir de la mano con tu pareja y soltársela cuando por delante viene alguien que, por lo que sea, te activa cualquier alerta. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación en el metro de mirar alrededor a ver qué gente hay antes de dar el paso de hacerle un gesto de cariño público a tu pareja. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no estar en un bar por la noche y calcular hasta qué punto el ambiente es lo suficientemente seguro como para darle un beso a la persona a la que estás conociendo. Ese miedo es real, puramente real, y no hay denuncia falsa que lo diluya", ha empezado diciendo Bretos.

???? "Puede que no lo hayan sentido nunca (…) Pero ese temor es real. Puramente real. Y no hay denuncia falsa que lo diluya" ???? Este inicio de @AimarBretos en @hora25 pic.twitter.com/b5FzeEUney — Hora 25 (@hora25) September 8, 2021

Sus palabras se han vuelto virales en pocas horas y muchas personas han recordado que lo ocurrido con el joven madrileño no borra todas las agresiones homófobas.

Y si no lo habéis sentido, de verdad, qué afortunadxs sois, y os deseo que siga siempre así, porque es uno de los sentimientos más desgarradores que recuerdo https://t.co/er9H1F9lgZ — Dr. Sito ????????‍⚕️ (@cooldieus) September 8, 2021

48 segundos que reflejan una verdad como la vida misma. https://t.co/VhwqdRw4qD — Nacho Carretero Molero (@carreteromolero) September 8, 2021

Una denuncia falsa no diluye el miedo ni borra todas las agresiones homófobas que cada día se suceden en este país. https://t.co/o0upEuQW5o — BienQuerida (@BienQuerida) September 8, 2021