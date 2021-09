Una periodista denuncia el racismo que sufrió en una entrevista

Por Tremending

Este miércoles, la periodista Susana Yuan ha denunciado a través de su cuenta de Twitter lo que le ha ocurrido en una entrevista. Según cuenta, la persona que le realizó el cuestionario también le preguntó por sus orígenes.

La periodista relata que respondió que sus padres son de origen chino y que ella había nacido en España a lo que le contestaron: "Hablas castellano perfecto. Como una nativa". Sorprendida, Yuan explicó en la entrevista que el castellano es su lengua natal y que había nacido en España. "No nos victimizamos. Nos ubican desde fuera. 30 años. Un CV de siete años de periodista en medios nacionales de alcance y sobradamente reconocidos. 20 minutos ya de entrevista en curso. Y sale el tema orígenes y que sueno, casi, nativa. Esto sigue pasando", ha denunciado en redes.

Hace poco en una entrevista: X: ¿Pero tus orígenes?

Yo: Mis padres son chinos y yo he nacido y me he criado aquí toda mi vida.

X: Hablas castellano perfecto. Como una nativa.

Yo:…

Yo: Es que es mi lengua natural. Yo: Nací aquí. No nos victimizamos. Nos ubican desde fuera. — Susana (@SusanaYuan) September 8, 2021

No lo iba a tuitear porque tengo comprobado que mi yo racializada despierta más interés en redes que, desafortunadamente, mi yo profesional. Pero qué puñetas. Luego que si nos victimizamos. Que si no hay colores. Y que sólo son unos pocos y eso aquí no pasa. No tanto. En fin. — Susana (@SusanaYuan) September 8, 2021

30 años.

Un CV de siete años de periodista en medios nacionales de alcance y sobradamente reconocidos.

20 minutos ya de entrevista en curso. Y sale el tema orígenes y que sueno, casi, nativa. Esto sigue pasando. No, no es que nos auto ubiquemos por magia. — Susana (@SusanaYuan) September 8, 2021

"Si me dieran un euro por cada vez que me han dicho esto..", le ha respondido un tuitero. Sus mensajes se han hecho virales, acumulando más de 8.000 likes.

Si me dieran un euro por cada vez que me han dicho esto…

He nacido y crecido aquí en Madrid/España, tengo documentación, cuando era pequeño me vistieron de chulapo y todo xD.

En definitiva, mi lengua natural es el castellano.

Bu! https://t.co/BUzxjwBKdZ — Chifunk (@LockingChifunk) September 9, 2021

Día tras día, es muy cansino. https://t.co/R3aNPj77Er — Cristian (@Don_Mena) September 9, 2021

Hay mogollón de actores americanos con orígenes de otros países y nadie se cuestiona que sean americanos. En cambio aquí si no eres blanquito ya no eres español. Me pone de muy mala leche porque la diversidad es maravillosa. https://t.co/1akE4iZN5D — Silvia au Andrómeda ⚔️ (@IronSil) September 9, 2021

todos los días de mi vida ???????????? https://t.co/9xMLHo8Qkv — The Supreme (@carouselheart) September 9, 2021