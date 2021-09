La lección de Angela Merkel a la derecha española: "Todo el mundo debería ser feminista"

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha declarado por primera vez en los 16 años que lleva en el Gobierno, que es feminista. En un encuentro con la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, autora del ensayo ‘Todos deberíamos ser feministas’, la política alemana ha declarado que es feminista y que todos deberíamos serlo.

Merkel, que pertenece a la democristiana CDU, ha admitido que en el pasado le daba vergüenza admitirlo en público, aunque ahora ha cambiado de parecer: "Lo que he dicho en el pasado sobre este aspecto ha sido un poco tímido, hoy mi opinión está más pensada y puedo decir, sí, todas deberíamos ser feministas", afirmaba levantando aplausos entre los asistentes al encuentro.

"En principio se trata, (el feminismo) de que los hombres y las mujeres sean iguales en el sentido de participar en la vida en sociedad, en la vida en su conjunto. En este sentido, yo soy feminista", concluía la canciller alemana.

Breaking news: Angela Merkel is a feminist. And it only took her 16 years in office to say that. pic.twitter.com/7mxK6q1j5X

— DW News (@dwnews) September 9, 2021