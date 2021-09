Por Tremending

La doble moral (lo de "moral" es un decir) de Vox sobre las agresiones homófobas se contradice con las declaraciones de sus dirigentes, que durante los últimos años han vertido rechazo y odio contra el colectivo LGTBI.

Si la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) recurrió en su día a la oferta frutícola para establecer qué es un matrimonio (recuerden: "Las manzanas no son peras. Si se suman una manzana y una pera nunca puede dar dos manzanas"), Santiago Abascal no se anda por las ramas: "El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer". Lo dijo en 2018 en El programa de Ana Rosa y lo volvió a repetir, "aunque a algunos les suene mal", posteriormente, planteando incluso que cambiaría el nombre al matrimonio homosexual.

Así, en una entrevista en El Hormiguero en 2019, Abascal insistió en su homofobia manifiesta: "Tiene que tener preferencia, a la hora de adoptar, la unión de un hombre y una mujer". Y, dirigiéndose a Pablo Motos, añadió: "Ahora me dices: Hay un niño al que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales. Yo los aplaudo". Pero, matizó Abascal, "pudiendo elegir, es preferible que un niño esté conviviendo con un padre y una madre". Y después se plantea que "no entiendo por qué se nos llama homófobos"…

Fernando Paz, cabeza de lista al Congreso por Albacete, fue más allá en el programa Espejo Público, donde dijo que "una pareja gay con un niño o una madre soltera que adopta un hijo no es una familia natural". El aspirante a diputado y negacionista del Holocausto terminaría dimitiendo, pero en aquella entrevista de 2019 reflejó claramente su homofobia: "Si tuviera un hijo gay, lo que haría es ayudarle, hay terapias para reconducir su psicología". Cuatro años antes, escribía en Twitter: "Hasta en Irlanda aprueban el matrimonio gay. Con la firmeza del sonámbulo, Occidente se precipita en el abismo".

Hasta en Irlanda aprueban el matrimonio gay. Con la firmeza del sonámbulo, Occidente se precipita en el abismo. — Fernando Paz (@FernandoPazDice) May 24, 2015

A la diputada por Almería Gádor Joya tampoco le haría ninguna gracia tener un hijo gay, ni tampoco que le diese un nieto. "Preferiría que si mi hijo es homosexual no adoptara […]. Defiendo el derecho de un niño a tener padre y madre, a esa oportunidad del hijo. A igualdad de condiciones, prevalece el derecho del niño", declaró en una entrevista a El Mundo en 2014, cuando era portavoz de Derecho a Vivir.

Antes de convertirse en el responsable de prensa de Vox, Juan Ernesto Pflüger publicó varios tuits homófobos. En 2013, se preguntaba: "¿Por qué los gays celebran tanto el día de San Valentín, si lo suyo no es amor, es sólo vicio?". El tuit fue borrado, pero medios como infoLibre se hicieron eco de sus ataques al colectivo, como este: "Se acerca esa época en la que pretenden sentirse orgullosos de la normalización gay. ¿Es esto normal?".

Rocío Monasterio criticó en 2019 la celebración del Orgullo: "No creo que para este colectivo sea bueno una visión denigrante y casi de una caricatura que muchos no comparten", afirmaba la líder de Vox en la Asamblea de Madrid en una entrevista concedida a La Contra TV.

Su marido y portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó en 2020 que "la no discriminación está protegida por la Constitución" antes de espetarle a una periodista de El Mundo: "El problema es que en España hemos pasado de un extremo a otro. De pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley".

Algunas de estas frases fueron plasmadas en una imagen que se hizo viral en junio.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recordado tras las recientes agresiones otros mensajes homófobos de miembros del partido ultra.

Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía: "Los homosexuales tienen pene y las lesbianas tienen vulva, y que no te engañen, que a todo el mundo le importa eso un carajo".

Los homosexuales tienen pene y las lesbianas tienen vulva, y que no te engañen, que a todo el mundo le importa eso un carajo. — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) March 30, 2017

Macarena Olona, diputada en el Congreso: Es un "grueso error" que el Gobierno "pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia […] que le ayude a encontrar su identidad […]. Dejen de meterse en nuestras camas".

Puedes ver en este vídeo algunas otras frases de los políticos de Vox recopiladas por Pablo Echenique.