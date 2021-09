¿Echas de menos aquellas frases míticas de Rajoy diciendo cosas como los catalanes "hacen cosas" o los españoles "son muy españoles y mucho españoles"? Que la añoranza no te atrape, porque Rajoy ya dejó la vida pública pero ahora tenemos a Ayuso. Además, la presidenta madrileña acaba de regalarnos una de las buenas: "Madrid es una región única en el mundo, créanme, está llena de madrileños".

El momento lo ha recogido el Huffington Post (atención a las risas que provoca):

Después añadió que son "personas venidas desde todo el mundo que desde el primer día son madrileños. Madrileños de Madrid, de Andalucía, de Colombia o Milán". El caso es que los tuiteros no se han resistido ante su frase:

Isabel Díaz Ayuso hizo estas declaraciones en Italia, donde recibió un premio por su gestión de la crisis por el coronavirus. Allí anunció que su comunidad levantará toda restricción horaria en hostelería y ocio nocturno a partir del 20 de septiembre.

