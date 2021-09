Paula Bonet denuncia el infierno diario que sufre por culpa de un acosador: "Dice que quiere cortarme en trocitos"

Paula Bonet, durante una entrevista con 'Público'. - JAIRO VARGAS

La ilustradora Paula Bonet ha denunciado que el hombre desconocido al que hace un año denunció por acoso ha descubierto la ubicación de su nuevo taller y desde hace días se presenta frente a la puerta. Bonet ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen en la que se puede ver la silueta del hombre tras un cristal. El acosador ha quebrantado así la orden de alejamiento que le impuso una jueza.

"Llegó con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice", ha denunciado Bonet en su publicación. "Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112. El lunes pasado tuve que hacerlo tres veces. No hace falta que diga que sigo a la espera de juicio", ha añadido la artista.

En su post de Instagram, Bonet aprovecha para "pedir disculpas por los mails y mensajes que siguen sin responder, las reuniones aplazadas o el estado de ánimo que os habéis encontrado las personas con las que me he cruzado esta última semana, también -y sobre todo- en el marco de la Feria del Libro de Madrid".

Del mismo modo, la ilustradora y escritora, ha agradecido "la fortaleza" que demostraron sus alumnas de la semana pasada cuando también ellas tuvieron que "lidiar con la amenaza" mientras trabajaban en el Taller, así como el apoyo que está recibiendo de sus personas queridas y de su abogada. "Sin ellas, esto sería imposible de afrontar", ha recalcado.

Bonet denunció en septiembre de 2020 que estaba sufriendo acoso desde hace más de un año por parte de un hombre desconocido que asiste a sus charlas y le envía "decenas" de correos electrónicos con insultos, entre otras acciones. A través de Twitter, Bonet también ha publicado imágenes de las flores que el acosador deja días tras día en la puerta de su taller.

Estas son de hoy. pic.twitter.com/M5bF8XJgRh — Paula Bonet (@paulaboneti) September 14, 2021

Nada más denunciar este nuevo episodio del calvario que está sufriendo Bonet, Twitter se ha llenado de mensajes de apoyo hacia la artista y de denuncia.

El acoso que está viviendo Paula Bonet (y que ha decidido compartir) es escalofriante y no paro de pensar en lo impotente que es que sólo podamos estar siguiendo prácticamente en directo el horror. Qué mierda de sistema que deja a las mujeres totalmente desprotegidas. — Ann (@acidoenponche) September 13, 2021

Paula Bonet lleva años sufriendo el acoso y amenazas de un tipo qeu si bien tiene una orden de alejamiento, si puede, se la salta. https://t.co/kvjGfZHEoI — Llaves (@pau_llaves) September 13, 2021

en el Marca de dos futbolistas que han sido madres, que a Paula Bonet -con una orden de alejamiento- el mismo tipo sigue acosándola y aterrorizándola. En un momentito, en 10 minutos mirando. Es alucinante. La violencia contra las mujeres. — Gemma Herrero (@gemmaherrero) September 13, 2021

Terrible la situación que está viviendo Paula Bonet. Ninguna mujer tendría que vivir con miedo. Que la justicia actúe rápido. https://t.co/zmpzY3RHuc — Ainhoa (@ainhalbe) September 13, 2021

Si digo lo que de verdad creo que hay que hacer con acosadores como el de Paula Bonet voy yo presa antes que ellos. — Hola, soy Tuices (@Tuices) September 14, 2021

Hoy Paula Bonet ha vuelto ser acosada por un ser indeseable. Recupero el articulo de hará casi un año en el que expone como las mujeres podemos ser doblemente víctimas, por el agresor y la sociedad que no mueve un dedo para remediarlo. https://t.co/qZuHBtiS78 — Noelia (@ng_funcasta) September 13, 2021

Me he quedado sobrecogida con lo que le está pasando a Paula Bonet????. Qué horror. — Yolanda ???? (@arctic_mona) September 13, 2021

La artista valenciana Paula Bonet ha anunciado que abandona la ilustración después de años sufriendo acoso constante por parte de un hombre que tiene una orden de alejamiento. Merece todo nuestro apoyo y ayuda porque #NosQueremosVivas pic.twitter.com/7mGFt4MRmY — Podem València (@PodemVLC) September 15, 2021