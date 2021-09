Por Tremending

Este pasado miércoles el líder del PP, Pablo Casado, aprovechó la sesión de control para hacer lo único que sabe hacer: atizar al Gobierno. Entre los reproches por el encarecimiento del precio de la luz y la mesa de diálogo con los independentistas catalanes, Casado aún tuvo tiempo de decir que al presidente Pedro Sánchez le debería "dar vergüenza" que cuatro asociaciones judiciales hayan acudido a Europa a "denunciar que impide que en España los jueces elijan a los jueces". Él mismo colgó el vídeo de su intervención en su cuenta de Twitter.

A Sánchez le debería dar vergüenza que las 4 asociaciones judiciales tengan que ir a Europa a denunciar que impide que en España los jueces elijan a los jueces. El único que bloquea la renovación de los órganos constitucionales es él. pic.twitter.com/m1eb2myb6P — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 15, 2021

Bueno, esa es una interpretación un poco libre del comunicado que, efectivamente, emitieron de forma conjunta las cuatro principales asociaciones de jueces de España el pasado martes para reprochar a todos los partidos políticos, especialmente al PP y al PSOE, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero por lo que se ve, Casado ha intentando sacar tajada en beneficio propio de ese comunicado haciendo una interpretación torticera del mismo.

Y no lo decimos nosotros, que no somos nadie para opinar de esta cuestión, lo dice unas de las asociaciones judiciales que firmaron el documento, en concreto la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, que inmediatamente después de colgar Casado su tuit, respondió al líder del PP a través de un hilo en Twitter, en lo que se puede considerar uno zasca de esos llamados zascas gloriosos. "No manipule y no instrumentalice", le dice Jueces y Juezas para la Democracia.

No hay más preguntas, señoría.

1. Pablo Casado acaba de decir en el Congreso que las cuatro asociaciones judiciales vamos a Europa para denunciar el sistema de elección de los jueces. No confunda Sr. @pablocasado, no manipule y no instrumentalice a la Carrera Judicial (sigue) — Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) September 15, 2021

2. Desde JJpD vamos a denunciar que usted y el Partido Popular están bloqueando la renovación. Que no están aplicando la Constitución y la legalidad vigente. Y que están provocando un grave daño a la credibilidad de la justicia y al funcionamiento de un servicio público (sigue) — Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) September 15, 2021

3. El sistema de elección del CGPJ debe estudiarse y mejorarse, pero no como usted y el PP quieren, como una imposición al resto de grupos parlamentarios y sin exponer qué tipo de modelo (sigue) — Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) September 15, 2021

4. Cualquier reforma debe abordarse con un trámite parlamentario sosegado, con audiencia a todos los interesados, para fijar un modelo estable, consensuado y con vocación de permanencia (sigue) — Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) September 15, 2021

5. Este lunes 20 pediremos al Comisario de Justicia Europeo que se aplique la ley vigente para acabar ya con un bloqueo inconstitucional. Ya nos apoyan más de 134.000 ciudadanos.Os animamos a seguir firmando y difundiendo a favor de la renovación del CGPJ. https://t.co/kmMjqmcU33 — Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) September 15, 2021