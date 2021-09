No es la primera vez que la actriz Sara Sálamo sufre el odio en las redes en forma de comentarios machistas. La cosa ha llegado al punto de recibir insultos acusándola del rendimiento deportivo de su pareja, el futbolista Isco Alarcón. Misoginia en estado puro. En su día, Sálamo comentó este extremo con un irónico tuit: "En España no hay machismo".

Ahora ha colgado otro tuit que muestra que la cosa está muy lejos de parar, con los insultos y comentarios ofensivos que le han dedicado por… cómo ha decidido criar a su hijo.

La cosa viene por un comentario de la actriz en el Instagram de una fisioterapeuta experta en maternidad, donde opinaba sobre el periodo de adaptación de los niños al comenzar la escuela infantil y lo que ella ha decidido hacer con su hijo de dos años. Un comentario que luego amplió en su propio Instagram, hablando de la conciliación laboral, y de cómo esta no puede pasar por que las mujeres tengan que renunciar a su carrera profesional.

Sin embargo, varios medios redujeron el asunto con titulares sensacionalistas como: "Sara Sálamo deja de llevar a su hijo al colegio porque lloró el primer día". Incluso el subdirector de El Mundo, Vicente Ruiz, se permitió decir en su cuenta de Twitter: "Esto explica muchas cosas y define al personaje".

Una nueva muestra del machismo que sufren muchas mujeres en las redes sociales, que ya hemos visto y contado muchas veces:

Afortunadamente, también en las redes un aluvión de personas ha decidido alzar la voz y apoyar a Sálamo en su denuncia:

