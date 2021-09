Lucía Etxebarría lanza un bulo sobre Pablo Iglesias y le llueven las crítícas

Por Tremending

No es cierto que el exvicepresidente Pablo Iglesias vaya a cobrar 32.000 euros al año por ser el presidente el Instituto 25M, como ha difundido en redes la escritora Lucía Etxebarría.

Después de que la organización morada nombrara a Iglesias como presidente de un Think Tank para mejorar las relaciones internacionales de Podemos, quisieron dejar claro que este puesto no está remunerado, por lo tanto el exvicepresidente del Gobierno no cobrará nada.

Por este trabajo Pablo Iglesias va a cobrar 32.000 euros al año.

Súmale los 8000 € al año de la UOC.

Y los aprox. 26.000 € anuales colaboraciones periodisticas ( probablemente sea más, es un colaborador muy bien pagado).

+ Conferencias, charlas, dietas…

unos 70k /año https://t.co/UdPOkM49JJ — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) September 18, 2021

La escritora escribió un tuit en el que hacía una suma de los supuestos sueldos que cobra Pablo Iglesias en su nuevos trabajos, desde profesor investigador en la UOC, hasta su participación en medios de comunicación como la SER, CTXT, el diario ARA o RAC1.

A esa cantidad Extebarría ha sumado unos supuestos 32.000 al año provenientes del Think Tank, cuya fuente no aclara de dónde viene. La escritora no aclara en ningún momento de dónde ha obtenido ese dato, lo que le ha hecho ganar las críticas de algunos usuarios:

El cargo no tiene remuneración económica. No mienta y lea la noticia. — J Baldiu (@JBaldiu) September 18, 2021

Lo grave es (ved el artículo recién RT de @juanjtortosa ) es que siguen fiscalizando lo que cobra… A ver a quién le hacen este seguimiento? https://t.co/VnCIYk5NB9 — Rosa María Artal (@rosamariaartal) September 18, 2021

Lucía, permíteme un consejo: antes de tuitear sobre una noticia a la que enlazas conviene leerse la noticia. Para no hacer el ridículo, mayormente. https://t.co/7Kz7VSyPjv — sally simpson???? (@akrazzia) September 18, 2021

No lo son, por supuesto, ni siquiera ha leído el artículo que enlaza ella misma que dice que el cargo es no remunerado. Pero lo que dices, aunque lo fueran, la crítica sigue siendo endeble — Beatriz Escudero (@BeaEscuderoS) September 18, 2021

-VA A COBRAR 32.000€!!

(abro la noticia)

– El cargo no tiene remuneración económica.

(TODO OK) — DANIEL NAVARRO SANCHEZ (@DANIELN22002649) September 18, 2021