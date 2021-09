La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó la semana pasada una de esas frases lapidarias con las que de vez en cuando se descuelga y que tanto se airean en los medios: "La homofobia está en la cabeza de la izquierda", dijo en la Asamblea de Madrid. Con la que está cayendo ahora respecto a este asunto, la sentencia de la presidenta madrileña ha levantado mucha polvareda y ha sido muy comentada.

Uno de los comentarios más acerados y punzantes sobre estas palabras ha sido el del humorista JJ Vaquero, que en su cuenta de Twitter ha publicado un tuit que define a la perfección a la presidenta madrileña:

No se puede decir más claro, sobre todo en estos días en los que la homofobia ha copado la agenda política. Entre otras cosas porque Ayuso ha atizado el fuego de la discordia, como hemos dicho unas líneas más arriba. Como suele ser habitual ella, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid no se cortó lo más mínimo a la hora de responsabilizar a la izquierda del auge de los discursos de odio, excusando así a los que realmente están detrás de estos mensajes: "En realidad, la homofobia está en la cabeza de la izquierda, porque la Comunidad es segura, abierta y respetuosa. Una Comunidad donde una de las fiestas más importantes que se han reivindicado es la libertad de las personas homosexuales y transexuales, después de 20 años de libertad con el PP", dijo Ayuso.

Es más, la presidenta madrileña llegó a afirmar que el Orgullo Gay se ha deteriorado por culpa de la izquierda. "Muchas personas no quieren ir al Orgullo porque la izquierda lo ha politizado", sostuvo Ayuso. Palabras gruesas que apenas dos días después se le volvieron en contra cuando una manifestación nazi recorrió las calles del madrileño barrio de Chueca.

El ambiente está caldeado, ya lo ven, y Ayuso no duda en echar más leña al fuego. Por eso el tuit de JJ Vaquero ha sido tan comentado entre la legión tuitera. De muestra, un botón.

Cómo me cuesta dar "me gusta" a un tweet q dice amar a esta surrealista "Juana de Arco". Pq pillo el trasfondo y el cubata ya me lo he bebido si no, no me atrevo.

— Spnia (@TlmonSpnia) September 21, 2021