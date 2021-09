La diplomacia y la política muchas veces consisten en decir algo sin decir nada. Pero hay ocasiones en que si te pasas de inconcreto puede que ni se entienda a qué diablos te estás refiriendo.

El exministro, ex secretario general de la OTAN y ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Javier Solana, publicó un escueto tuit este lunes proclamando su "solidaridad con todos".

Aunque es cierto que un minuto antes había publicado otro tuit hablando sobre el volcán de La Palma, el hecho de que no estuviera en forma de hilo o enlazando a nada, hace que visto así resulte absolutamente inconcreto.

Los tuiteros se lo han tomado a guasa y llevan desde ayer respondiendo ocurrentes tuits imaginando con quién y con qué se está solidarizando Solana:

Se lo agradezco mucho. Hoy ha sido un día especialmente duro: por la mañana he lavado el coche y tendido las sábanas y, al poco, ha diluviado. Después se me ha cortado la mahonesa y, para colmo de los colmos, me he roto una uña.

Pero su tweet me ha aportado gran consuelo. Gracias

— Águeda Casilda. (@AguedaCasilda) September 20, 2021