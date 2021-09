Macarena Olona se encara con una periodista que le preguntaba por el insulto de su compañero de filas a una diputada socialista en el Congreso

Por Tremending

La diputada de Vox Macarena Olona se ha encarado este martes con una periodista a su salida del hemiciclo del Congreso de los Diputados. En concreto, la profesional de La Sexta Cristina Pérez le ha preguntado a la parlamentaria por el incidente que había sucedido unos minutos antes, cuando en el pleno, el también miembro de la formación de ultraderecha José María Sánchez García se negaba a abandonar la sesión tras ser expulsado por llamar "bruja" a una diputada socialista.

"Quería saber si a usted le parece bien que se llame "bruja" a una diputada", ha cuestionado la periodista. En un primer momento, Olona ha pasado de largo y no se ha parado ante el corrillo de reporteros, pero después ha vuelto atrás. "¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte", ha comenzado.

Lo que está haciendo Vox con los periodistas y, en concreto, aquí Macarena Olona es insoportable. Todo mi apoyo a @Cristina_Perwez que además de una excelente periodista es una buenísima persona. pic.twitter.com/V3ir7Se9cg — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) September 21, 2021

"No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación", ha insistido tajante y levantando el tono Olona.

"La periodista soy yo", ha respondido la periodista. "¿Sí o no?, ¿sí o no? Te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres responderme? Tu silencio es muy elocuente", ha continuado la parlamentaria. La propia Olona se ha referido a lo sucedido en Twitter, aunque lejos de mostrar arrepentimiento por su conducta, se ha mostrado orgullosa de lo acontecido.

Hoy se había expulsado ilegalmente a un Diputado del @Congreso_Es. No lo hemos permitido. Ante la aplicación arbitraria de la Ley ni un paso atrás. Y a quienes intentan desviar la atención de lo que ha ocurrido hoy, para taparlo, de frente. Ya está bien. pic.twitter.com/0WLLhuqbqj — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 21, 2021

Twitter se ha llenado de condenas a la actitud de la parlamentaria y de muestras de apoyo a la periodista.

Que una persona que se supone que aspira a gobernar España, increpe a una periodista… es no estar a la altura de su cargo. Si no le gusta que se ejerza el periodismo en libertad, que coja la puerta y se largue. https://t.co/2glrOFZccv — ferfer (@fermcginley) September 21, 2021

No es normal que una diputada se encare cual matona a una periodista y le hable de esta forma. Se queja de que la llamen fascista cuando no hacen otra cosa que comportarse como fascistas https://t.co/l4L2GAaOkj — María (@mariapagom) September 21, 2021

Esto se tiene que acabar. El tono es absolutamente inaceptable. Siempre con @Cristina_Perwez #periodismo https://t.co/jcTFI1kUwp — Fernando Varela (@Fervabi) September 21, 2021

Primero no dejaron ir a sus ruedas de prensa a la prensa que no les gusta. Después, empezaron llamando "periodista progre", y sus huestes a acosar a aquellos que preguntaban lo que no querían oir. Hoy, se encara con una periodista. ¿Mañana? #BastaYa #VOXcensura https://t.co/GyB56vLcRo — Loldemos (@Loldemos_) September 21, 2021