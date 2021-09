Por Tremending

Un periodista del programa de TV3 Planta Baixa, Xavi Rossinyol, ha publicado un interesante hilo en Twitter sobre el hecho de que la mayoría de expertos que estos días aparecen en los medios de comunicación hablando del volcán de La Palma son hombres. En tono autocrítico, el periodista de TV3 cuenta que en su propio programa entrevistaron a seis "eminencias, y divulgadores excelentes" entre los que no había ni una sola mujer.

Rossinyol asegura que los periodistas "tenemos las agendas masculinizadas y no hemos hecho lo suficiente para actualizarlas". Pero el problema va más allá: "Hay pocas mujeres entre el profesorado y, sobre todo, en los puestos de responsabilidad". Prueba de ello, dice Rossinyol, es que en su programa llamaron a centros de investigación, universidades y colegios profesionales: "La respuesta más general, cuando preguntábamos si podía ser una mujer, era: "Uf, una mujer … Difícil!".

Y sin embargo, apunta Rossinyol, los vulcanólogos "son mayoritariamente graduados en Geología" y que el grado de Geología de la Universidad Autónoma de Barcelona "tiene mayoría femenina en el aula".

¿Qué es lo qué esta pasando? "Otra cosa es el profesorado. Los hombres son mayoría en todas las ramas de conocimiento. En la de Ciencias Experimentales, son un 64%. Y el porcentaje sube hasta el 71% para el cargo de decano, y al 87,5% de para el de rector. Pasa algo parecido a los centros de investigación", explica el periodista.

Pero sí hay mujeres expertas en todas las ramas del conocimiento científico. Es más, Rossinyol explica que en su programa han encontrado a expertas que sin embargo, han rechazado a aparecer en televisión. El periodista cuenta el caso de una experta con un excelente currículum: "Puede venir por agenda. Pero nos dice que no. ¿Por qué? Sólo quiero publicar artículos escritos, no me veo capaz de intervenir en directo en la televisión, diría cosas que no tocan, no quiero hacer predicciones. Mis compañeras te dirán lo mismo".

El propio Rossinyol explica que estas mujeres expertas que no quieren hablar en los medios sufren el síndrome del impostor "Y no es cosa suya, es cosa del mundo que hemos construido entre todos, los periodistas hombres, para empezar", prosigue Rossinyol, que recuerda que estos días al menos han podido contar con explicaciones de expertas como María José Blanco y Carmen López. "Pero son una minoría", concluye.

Aquí les dejamos el hilo (está en catalán).

???? Aquests són els vulcanòlegs que hem entrevistat aquesta setmana a @plantabaixatv3. Tots sis, eminències, i divulgadors excel·lents. N'hem après moltes coses. Però… us crida l'atenció alguna cosa? Efectivament, tots són homes. Per què? ???????? FIL pic.twitter.com/Cwe38zcadS — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

???? Diumenge, després de l'erupció a La Palma, l'equip de producció va posar en comú els noms de geòlegs experts que tenia guardats d'altres ocasions. Tots eren homes. Problema 1⃣ Tenim les agendes masculinitzades i no hem fet prou per actualitzar-les. pic.twitter.com/Bs0eJ88F19 — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

☎️ Dilluns vam trucar a centres de recerca, universitats i col·legis professionals. La resposta més general, quan demanàvem si podia ser una dona, era: "Uf, una dona… Difícil!". Problema 2⃣ Hi ha poques dones entre el professorat i, sobretot, als llocs de responsabilitat. — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

????????‍???? Segons un informe de la @xarxavives, les dones són el 50% de l'alumnat als graus de ciències experimentals. Font: https://t.co/wYSwECLr51 pic.twitter.com/9PWHDcPuJJ — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

⛰️ Els vulcanòlegs són majoritàriament graduats en Geologia. Doncs bé, el grau de Geologia de la @UABBarcelona, que publica dades del perfil de l'alumnat per gènere, té majoria femenina a l'aula. pic.twitter.com/c4e01o4QFK — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

????????‍???? Però altra cosa és el professorat. Els homes són majoria en totes les branques de coneixement. A la de Ciències Experimentals, són un 64%. I el percentatge puja fins al 71% per al càrrec de degà, i al 87,5% per al de rector. Passa una cosa semblant als centres de recerca. pic.twitter.com/FKEGM4pLsx — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

???? I em direu: "Hi ha menys dones vulcanòlogues, d'acord. Però la vostra feina és buscar-les i trobar-les".

Doncs bé, l'equip de producció, i sobretot la @GemmaTarrago, ha fet la feina i les ha trobat. Però… Problema 3⃣ Totes les que hem trobat ens han dit que no. — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

Una d'elles té un currículum excel·lent. Ha investigat sobre els volcans, ha publicat articles i llibres i n'és experta divulgadora. En sap i ho sap explicar. Pot venir per agenda. Però ens diu que no. Per què? ???????? pic.twitter.com/Ce3whLkymF — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

???? "Només vull publicar articles escrits, no em veig amb cor d'intervenir en directe a la televisió, diria coses que no toquen, no vull fer prediccions. Les meves companyes et diran el mateix". Volem que respongui preguntes bàsiques i pot fer-ho perfectament, però no s'hi veu. — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

Crec que és exactament això que explicava la @laurasaula al @diariARA. Té la "síndrome de l'impostor". I no és cosa seva, és cosa del món que hem construït entre tots, els periodistes homes, per començar. https://t.co/MdwALthpTk — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

Per sort, aquests dies hem sentit María José Blanco, directora de l'@IGNSpain a les Canàries, i Carmen López, directora de l'Observatori Geofísic Central del mateix institut. Però són una minoria. pic.twitter.com/imO558mV0N — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021

Sé que explicar això a Twitter i quedar-nos aquí tampoc és fer la nostra feina. Continuarem buscant. Però, si ens hi podeu ajudar, ens anirà molt bé. Tinc els DM oberts i ens agradaria molt veure vulcanòlogues a @plantabaixatv3. Ens hi ajudeu amb un RT? — Xavi Rossinyol (@XaviRossinyol) September 23, 2021