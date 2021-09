La respuesta viral de un 'youtuber' a una persona que se burló de su peso

Por Tremending

José Carrasco es un youtuber y estudiante de periodismo que el pasado domingo cumplió 23 años. El joven, que cuenta en su canal de Youtube con 20.000 seguidores, compartió en Twitter una foto de él y una tarta con las velas de cumpleaños.

Muchos de sus seguidores le dieron las felicitaciones así como las gracias por el contenido que crea en Youtube. Pero no todos le respondieron de la misma manera y hubo una persona que se metió con su físico.

"Yo no quisiera ser la silla", cita un usuario el tuit del youtuber, queriendo mofarse del youtuber Carras —ese es su nickname— en un claro episodio de gordofobia. A este comentario en concreto el joven cumpleañero decidió responder públicamente.

Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas, nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé. Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo específico. En fin. Empezando bien el lunes ???????????? pic.twitter.com/bjWlTlQeZ0 — Carras (@JoseCarrasco_98) September 27, 2021

"Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas, nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé. Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo específico. En fin. Empezando bien el lunes", responde José al tuit de odio por su aspecto.

Este último mensaje se ha hecho rápidamente viral, obteniendo 45.000 me gusta y casi 3.000 retuits. Cientos de personas le han mandado al youtuber mensajes de apoyo, así como más felicitaciones por su cumpleaños:

Seguro que te mereces que te felicitemos. Feliz cumpleaños ???? https://t.co/GZvRYC5VYy — Móquina (@mancuamo) September 28, 2021

El bullying que se hace por las redes sociales debería estar mucho más controlado y castigado, somos personas y tenemos sentimientos joder, no es justo tener que aguantar polladas de cuentas fake, hay que educar en el respeto https://t.co/6wcfahVbTQ — Pau✨ (@pauumatgar) September 27, 2021

Hay gente muy hija de puta en la vida… Llena de frustraciones. Que pedazo de mierda!!! Y que tuitazo le has mandado!!! Feliz cumpleañoooos guapura. ???? La tarta se ve buenisimaaa!!! ???? https://t.co/hb9llD9vep — Kassandra Lolipot (@LaPortuLolipot) September 28, 2021

Este man es un crack. Siempre supe como burlarme de mi mismo y eso hizo que viera de menos mis problemas de peso. Y por muy buen esfuerzo que hacía, siempre habían cosas que la gente decía que ni bajando 30 kilos he logrado borrar. Mucho cariño para ti amigo, felices 23. ❤️ https://t.co/I5XU6yONIc — aisacs ❓❓ 0 ❓ (@aisacs_) September 28, 2021

Nadie se merece un comentario así, y menos un día tan señalado como su cumpleaños https://t.co/fwHcYgFTsm — Juanma (@juanma_pallares) September 27, 2021

Al que ha escrito esa mierda, siento verdadera lástima por él.. supongo que sus padres no lo quieren, o simplemente tiene un nivel de inferioridad tan grande que necesita machacar a los demás para sentirse mejor consigo mismo. Un saludo, de verdad, debe ser duro (más que tu cara) https://t.co/U4TITKvZDd — Ángela ???? (@amentitt) September 27, 2021

POR FAVOR DEJEMOS DE ACOSAR YA A LAS PERSONAS POR NO TENER EL PUTO CUERPO NORMATIVO QUE HA IMPUESTO ESTA SOCIEDAD DE MIERDA. https://t.co/VAus6jYa8r — Laura (@LauraLucas196) September 27, 2021

???? q pena me da que la gente sea así de mala con el resto, nunca entenderé pq creen que es gracioso meterse con el fisico de los demas https://t.co/6JQFWBlf16 — kb9⚒???????? (@Laugcl13_) September 27, 2021